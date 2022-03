धक्कादायक ! पोलिस काँस्टेबलने गोळ्या झाडून केली पत्नीची हत्या

By

दिब्रूगड : आसाममधील दिब्रूगडमध्ये एका पोलिस काँस्टेबलने आपल्या सर्व्हिस रिव्हाॅल्वरने गोळी झाडून पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बिकी चेटिया असे पोलिस त्या निर्दयी पोलिसाचे नाव आहे. जयश्री चेटिया असे मृत पत्नीचे नाव आहे. त्या गरोदर होत्या. महिलेच्या नातेवाईकांनी पोलिस ठाण्यात ठिय्या मांडला होता. याबाबत दिब्रूगड (Dibrugarh) पोलिस अधीक्षक श्वेतांग मिश्रा यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. (Police Constable Fired Bullet On His Wife In Dibrugarh)

मिश्रा म्हणतात, की आम्ही काँस्टेबलची रिव्हाॅल्वर जप्त केली आहे. घटनास्थळावरुन रिकामे काडतूस आढळले आहे. आरोपी पोलिस कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस करित आहेत.