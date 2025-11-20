देश

Facial Recognition: चेहरा स्कॅन, रिपोर्ट सेकंदात! स्टेशनमध्ये गुन्हेगार शिरताच पकडले जातील; पोलिसांची नवी सिस्टम अॅक्शनमध्ये

Railway Station Mobile Facial Recognition System News: आता स्थानकात शिरताच गुन्हेगार पकडले जाणार आहेत. पोलिसांनी नवी मोबाइल फेसियल रेकग्निशन सिस्टम अॅक्शनमध्ये आणली आहे.
आता मेट्रो किंवा रेल्वे स्थानकावर येताच गुन्हेगारांना पकडले जाईल. यासाठी मेट्रो पोलिसांनी स्टेशन आणि ट्रेनमध्ये गुन्हेगारांना तात्काळ पकडण्यासाठी एक नवीन मोबाइल फेशियल रेकग्निशन सिस्टम लाँच केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हेगारी डेटाबेसमध्ये संशयिताची यादी आहे की नाही हे पोलीस अधिकारी काही सेकंदातच ठरवू शकतील. जर नाव जुळले तर ताबडतोब अटक केली जाईल.

