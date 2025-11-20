Facial Recognition: चेहरा स्कॅन, रिपोर्ट सेकंदात! स्टेशनमध्ये गुन्हेगार शिरताच पकडले जातील; पोलिसांची नवी सिस्टम अॅक्शनमध्ये

आता मेट्रो किंवा रेल्वे स्थानकावर येताच गुन्हेगारांना पकडले जाईल. यासाठी मेट्रो पोलिसांनी स्टेशन आणि ट्रेनमध्ये गुन्हेगारांना तात्काळ पकडण्यासाठी एक नवीन मोबाइल फेशियल रेकग्निशन सिस्टम लाँच केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हेगारी डेटाबेसमध्ये संशयिताची यादी आहे की नाही हे पोलीस अधिकारी काही सेकंदातच ठरवू शकतील. जर नाव जुळले तर ताबडतोब अटक केली जाईल..या नवीन प्रणालीमुळे गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात आधीच मदत झाली आहे. या प्रणालीचा वापर करून अनेक प्रमुख गुन्हेगारांना आधीच अटक करण्यात आली आहे. २६ प्रकरणांमध्ये हवा असलेला तस्लीम उर्फ भुरा याला शास्त्री पार्क मेट्रो स्थानकावर अटक करण्यात आली. राजा गार्डन स्थानकावर हवा असलेला विशाल आणि यमुना बँक डेपोवर हवा असलेला शेखर यांना चोरीच्या फोनसह अटक करण्यात आली..Tejashwi Yadav Reaction on Nitish Kumar Oath : नितीश कुमारांच्या शपथविधीनंतर तेजस्वी यादव यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....सर्व १६ मेट्रो पोलिस स्टेशनमधील गणवेशधारी आणि साध्या वेशातील अधिकाऱ्यांना हे एआय-लिंक्ड डिव्हाइस देण्यात आले आहे. दररोज सहा ते सात दशलक्ष लोक मेट्रोने प्रवास करतात, त्यामुळे सुरक्षा मजबूत करणे आवश्यक आहे, विशेषतः सण आणि गर्दीच्या वेळी. पूर्वी, जर एखाद्यावर संशय आला तर त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये नेले जात असे. .तासन्तास कागदपत्रे दिली जात असत, तोपर्यंत बरेच गुन्हेगार पळून गेले असते. पण आता, या डिव्हाइससह, फक्त एक फोटो काढा आणि गुन्हेगाराची त्वरित ओळख पटेल. हा सध्या एक पायलट प्रोजेक्ट आहे; लवकरच तो प्रमुख स्टेशन आणि गर्दीच्या ठिकाणी पूर्णपणे अंमलात आणला जाईल..Dog Bite: श्वानाच्या चाव्यामुळे मृत्यू झाल्यास ५ लाख, तर जखमींना...; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या अलीकडील स्फोटानंतर, दिल्ली मेट्रो आणि पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. प्रवाशांना त्यांच्या मेट्रो सुटण्याच्या वेळेच्या किमान २०-२५ मिनिटे आधी स्टेशनवर येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, कारण बॅग तपासणी आणि तपासणीला आता सर्वत्र जास्त वेळ लागत आहे. यामुळे रांगा आणि शेवटच्या क्षणी त्रास होऊ शकतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.