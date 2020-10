उत्तर प्रदेश पोलिसांना पश्चाताप; प्रियांका गांधींसोबतच्या वर्तनाबाबत मागितली माफी

नवी दिल्ली - हाथरस प्रकरणावरून देशभरात उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी हाथरस पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांकडून दोघांसोबत गैरवर्तन करण्यात आलं. यामध्ये सुरुवातीला राहुल गांधींना धक्काबुक्की आणि खाली पाडण्यात आलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रियांका गांधी यांच्यासोबत एका पोलिसाकडून झालेल्या गैरवर्तनानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांबद्दल आणखी संताप व्यक्त करण्यात आला.

आता या प्रकाराबद्दल उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पश्चाताप व्यक्त केला आहे. ट्विटरवरून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणाची वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जात आहे अशी माहिती दिली.

@noidapolice profoundly regrets the incident @priyankagandhi while handling an unruly crowd at the DND. The DCP HQ has taken suomotto cognizance of it & ordered an inquiry to be conducted by a senior Lady officer. We @noidapolice are committed to ensure safety & dignity of women.

— POLICE COMMISSIONERATE NOIDA (@noidapolice) October 4, 2020