ड्रग्ज प्रकरणी सर्वात मोठी कारवाई, १२ हजार कोटींचा माल जप्त; २०० ग्रॅमचा तपास करताना ३२ हजार लीटरपर्यंत पोहोचले पोलीस

तेलंगनात मीरा-भाईंदर पोलिसांनी कारवाई करत आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ड्रग्ज फॅक्टरीचा पर्दाफाश केलाय. पोलिसांनी जवळपास ३२ हजार लीटर कच्चे एमडी ड्रग्ज जप्त केलेय. याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत १२ हजार कोटी रुपये इतकी असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी १३ जणांना अटक केलीय. पोलीस तपासात असाही खुलासा झाला की हे रॅकेट फक्त भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरलंय. फॅक्ट्रीत अत्याधुनिक उपकरणे आणि काही केमिकल्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज तयार केलं जात होतं..माजी खासदाराच्या ५२ वर्षीय मुलाचं ३० वर्षीय तरुणीशी लग्न, आई आजारी असल्याचं सांगून मिळवला जामीन.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला २०० ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केलं होतं. त्याची किंमत जवळपास २५ लाख रुपये इतकी होती. याची सखोल चौकशी करत असताना पोलिसांना रॅकेटचे धागेदोरे हाती लागले. तपासात समोर आलं की तेलंगनात या ड्रग्जचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे..Govinda Komkar : वनराजच्या अंत्यविधीलाच टोळीनं घेतलेली शपथ, १९ वर्षीय मुलाला गोळ्या घातल्या; नाना पेठेत काय घडलं?.तेलंगनातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी अशीही ड्रग्ज प्रकरणातील कारवाई आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कच्चे एमडी ड्रग्ज पकडले गेल्यानं स्थानिकच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या ड्रग्ज तस्करांना मोठा धक्का आहे. सध्या अटक केलेल्या आरोपींची चौकशी सुरू असून आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे..मुंबई पोलिसांनी जुलै २०२५ मध्ये ड्रग्ज विरोधात मोठी कारवाई केली होती. यात तब्बल ४०० कोटींचं ड्रग्ज जप्त केलं होतं. तेव्हा ड्रग्ज प्रकरणी कर्नाटकातील म्हैसूरमध्येही पोलिसांनी छापा टाकला होता. कर्नाटकच्या गृहमंत्र्यांनी ड्रग्ज तस्करीविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते.