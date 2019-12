Video : अन् पोलिसांनी चक्क आंदोलकांसह गायले राष्ट्रगीत!

बंगळूर : सध्या देशातील वातावरण नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्यावरून पेटलेलं असताना काही ठिकाणी मात्र आश्चर्यकारक घटना घडताना दिसत आहेत. बंगळूर आणि दिल्लीत पोलिस व आंदोलकांमध्ये अशा काही गोष्टी झाल्या की आज देश या घटनांचे कौतुक करत आहे. नक्की काय घडलं असं?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बंगळूरमधील टाऊन हॉल परिसरात वातावरण अत्यंत तंग होते. आंदोलक मोठ्या प्रमाणात जमले होते. अशातच बंगळूर पोलिस ती आंदोलन थांबवण्यासाठी व जागा रिकामी करण्यासाठी त्या ठिकाणी आले. मात्र आंदोलक काही केल्या ऐकेनात. मग बंगळूरचे पोलिस उपायुक्त चेतन सिंग राठोड यांनी आंदोलकांशी शांततेत संवाद साधला. आंदोलकांनीही अत्यंत शांतपणे त्यांचे म्हणणे ऐकले. त्यानंतर आंदोलकांनी राष्ट्रगीत म्हणायला सुरवात केली. पोलिस उपायुक्तांनीही आंदोलकांसोबत त्यांच्याबरोबरीने राष्ट्रगीत म्हणले आणि सगळे वातावरण शांत झाले. त्यानंतर आंदोलन शांतीत पार पडले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

आंदोलकांनी तिरंगा उंचावल्यानंतर वाचला पोलिसाची जीव!

#WATCH Karnataka: DCP of Bengaluru(Central),Chetan Singh Rathore sings national anthem along with protesters present at the Town Hall in Bengaluru, when they were refusing to vacate the place. Protesters left peacefully after the national anthem was sung. #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/DLYsOw3UTP

असाच काहीसा प्रकार दिल्लीत घडला. जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू होते. तेथेही पोलिस पोहोचले व त्यांनी आंदोलकांसोबत राष्ट्रगीत म्हणले. हे दोन व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहेत. यात आंदोलकांसह पोलिसांचेही कौतुक होत आहे.

देशभरात हिंसाचाराच्या घटना : वाचा दिवसभरात कोठे काय घडले!

In a country with over 50 percent population under the age of 25, the young are leading the way in teaching how to engage, talk to each other. This one where they convince @DelhiPolice to sing the Indian national anthem. Small lesson for the police there! #CAAProtest pic.twitter.com/cGUEo5brmD

— Neha Dixit (@nehadixit123) December 19, 2019