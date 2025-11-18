Political Violence: कट्टर भक्तांचा कहर... RJD ची स्तुती केली म्हणून NDA समर्थक मामांनी भाचाला संपवलं, कुठं घडली घटना?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या प्रचंड विजयानंतर आणि महाआघाडीच्या दारुण पराभवानंतर देशभरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र पाटण्यापासून जवळपास १,००० किलोमीटर दूर असलेल्या मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यात ही चर्चा प्राणघातक ठरली. राजदला पाठिंबा दिल्याच्या कारणावरून दोन मामांनी आपल्याच भाचाला निर्घृणपणे ठार मारले. ही धक्कादायक घटना रविवारी (१६ नोव्हेंबर २०२५) कॅन्ट पोलिस स्टेशन हद्दीतील बांधकामाधीन पोलिस लाईन्स परिसरात घडली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारच्या शिवहर जिल्ह्यातील शंकर मांझी (वय २२) हा तरुण मजुरीसाठी गुना येथे आला होता. तो आपल्या दोन मामांसोबत, राजेश मांझी (२५) आणि तूफानी मांझी (२७) राहत होता. निवडणुकीच्या निकालानंतर तिघेही काम आटोपून घरी एकत्र जमले. राजेश आणि तूफानी हे जेडीयूचे (एनडीए घटक) कट्टर समर्थक होते, तर शंकर हा राजदचा (लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष) चाहता होता..दारूच्या नशेत वाद चिघळलारविवारी संध्याकाळी तिघांनी दारू पिताना बिहार निवडणुकीच्या निकालावर चर्चा सुरू केली. सुरुवातीला सामान्य चर्चा असली तरी दारूच्या नशेत वाद चिघळला. एकमेकांवर राजकीय पक्षांची स्तुती-निंदा सुरू झाली. शंकरने राजदची बाजू घेतल्याने मामे संतापले. वाद शिवीगाळपर्यंत गेला आणि अचानक दोन्ही मामांनी मिळून शंकरवर हल्ला चढवला..Bihar Elections : सीएम डॉ. मोहन यादव यांची प्रतिक्रिया, 'बिहार में बहार है; जनतेच्या विश्वासाचा आणि मोदीजींच्या नेतृत्वाचा प्रचंड विजय!.त्यांनी शंकरला ओढत नेले आणि जवळील चिखलमय खड्ड्यात ढकलले. नंतर दोघांनीही त्याचे तोंड चिखल आणि पाण्यात बुडवून ठेवले. शंकर काही विरोध करू शकला नाही. काही मिनिटांतच त्याचा श्वास थांबला. हल्ल्यानंतर आरोपींनी घटनास्थळ सोडले, पण स्थानिकांनी पोलिसांना कळवले. पोलिस घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा शंकर बेशुद्ध अवस्थेत होता. जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..कॅन्ट पोलिस स्टेशनचे प्रभारी अनूप भार्गव यांनी सांगितले, “आरोपी राजेश आणि तूफानी यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. चौकशीत दोघांनीही गुन्हा कबूल केला. दारूच्या नशेत आणि राजकीय मतभेदांमुळे त्यांनी नियंत्रण सुटले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.” .३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखलपोलिसांनी दोघांविरुद्ध भादंवि कलम ३०२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी पाठवण्यात आला असून, बिहारमधील नातेवाईकांना घटनेची माहिती देण्यात आली आहे..Bihar Election Result: बिहारने जातीय राजकारण नाकारले; मोदी यांची काँग्रेसवर टीका, सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.