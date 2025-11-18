देश

Political Violence: कट्टर भक्तांचा कहर... RJD ची स्तुती केली म्हणून NDA समर्थक मामांनी भाचाला संपवलं, कुठं घडली घटना?

Bihar election dispute: राजकीय कट्टरता, दारूची नशा आणि कुटुंबातील ताणतणाव यांची धोकादायक सांगड; बिहार निवडणुकीवरून मध्य प्रदेशात युवकाची निर्घृण हत्या
crime news mp

crime news mp

esakal

Sandip Kapde
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएच्या प्रचंड विजयानंतर आणि महाआघाडीच्या दारुण पराभवानंतर देशभरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र पाटण्यापासून जवळपास १,००० किलोमीटर दूर असलेल्या मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यात ही चर्चा प्राणघातक ठरली. राजदला पाठिंबा दिल्याच्या कारणावरून दोन मामांनी आपल्याच भाचाला निर्घृणपणे ठार मारले. ही धक्कादायक घटना रविवारी (१६ नोव्हेंबर २०२५) कॅन्ट पोलिस स्टेशन हद्दीतील बांधकामाधीन पोलिस लाईन्स परिसरात घडली.

Bihar
Madhya Pradesh
crime
Bihar Election Result

