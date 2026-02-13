देश

PMO Shift to Seva Teerth : प्रशासनात ऐतिहासिक बदल ! पंतप्रधान कार्यालय "सेवा तीर्थ" मध्ये स्थलांतरित, साऊथ ब्लॉकमध्ये आज शेवटची बैठक

South Block Relocation : आजपासून फेब्रुवारीपासून पंतप्रधान कार्यालय पंतप्रधान कार्यालय साउथ ब्लॉकवरून "सेवा तीर्थ" येथे स्थलांतरित होणार आहे. साउथ ब्लॉकमधील शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक आज होणार असून दुपारी १:३० वाजता नवीन इमारतीचे उद्घाटन होईल.
Prime Minister Narendra Modi inaugurates Seva Teerth, the new Prime Minister’s Office complex, marking the historic relocation from South Block and a major administrative transformation in India.

Yashwant Kshirsagar
PMO New Office : पंतप्रधान कार्यालयाचा पत्ता आजपासून ( १३ फेब्रुवारी)बदलणार आहे. आता हे कार्यालय साउथ ब्लॉकवरून "सेवा तीर्थ" येथे हलवले जाईल. आज साउथ ब्लॉकमध्ये मंत्रिमंडळांची शेवटची बैठक होणार आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुपारी १:३० वाजता नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान सायंकाळी ६ वाजता कार्यालयाला संबोधित करण्याचेही नियोजन आहे. अधिकृत सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की ही पंतप्रधान कार्यालयातील शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असेल, जी १९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश राजवटीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ब्रिटिश वास्तुविशारद हर्बर्ट बेकर यांनी डिझाइन केलेल्या साऊथ ब्लॉक या शाही संकुलात आहे.

