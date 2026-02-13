PMO Shift to Seva Teerth : प्रशासनात ऐतिहासिक बदल ! पंतप्रधान कार्यालय "सेवा तीर्थ" मध्ये स्थलांतरित, साऊथ ब्लॉकमध्ये आज शेवटची बैठक

PMO New Office : पंतप्रधान कार्यालयाचा पत्ता आजपासून ( १३ फेब्रुवारी)बदलणार आहे. आता हे कार्यालय साउथ ब्लॉकवरून "सेवा तीर्थ" येथे हलवले जाईल. आज साउथ ब्लॉकमध्ये मंत्रिमंडळांची शेवटची बैठक होणार आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुपारी १:३० वाजता नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान सायंकाळी ६ वाजता कार्यालयाला संबोधित करण्याचेही नियोजन आहे. अधिकृत सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की ही पंतप्रधान कार्यालयातील शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असेल, जी १९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिश राजवटीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ब्रिटिश वास्तुविशारद हर्बर्ट बेकर यांनी डिझाइन केलेल्या साऊथ ब्लॉक या शाही संकुलात आहे. .पंतप्रधान कार्यालय "सेवा तीर्थ" येथे स्थलांतरित शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर, पंतप्रधान कार्यालय "सेवा तीर्थ" येथे स्थलांतरित होईल. या निर्णयामुळे एका युगाचा अंत होईल, कारण सर्व सरकारी विभाग १९२१ पासून सत्तेचे केंद्र असलेल्या नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक्समधून बाहेर पडतील. सरकारची योजना आहे की या प्रतिष्ठित इमारतींना " राष्ट्रीय संग्रहालय" बनवले जाईल, जे भारताच्या संस्कृतीच्या प्रवासाचे प्रदर्शन करणारे जागतिक दर्जाचे संग्रहालय आहे. .हे स्थलांतर भारताच्या प्रशासकीय संरचना आणि प्रशासनाचे वसाहतमुक्त करण्याच्या सरकारच्या व्यापक उपक्रमाचा एक भाग आहे. १९२१ पासून नॉर्थ आणि साउथ ब्लॉक्स हे देशाचे सत्तेचे केंद्र आहेत. यापूर्वी गृह मंत्रालय लुटियन्सच्या दिल्लीतील रायसिना हिल्समधील नॉर्थ ब्लॉक कॉम्प्लेक्समधून हलविण्यात आले होते. .पंतप्रधान मोदी सेवा तीर्थाचे उद्घाटन करणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १३ फेब्रुवारी रोजी सेवा तीर्थ (पंतप्रधान कार्यालयाची नवीन इमारत) तसेच कर्तव्य भवन १ आणि २ चे उद्घाटन करतील, अशी घोषणा त्यांच्या कार्यालयाने बुधवारी केली. पंतप्रधान कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उद्घाटनामुळे भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडेल आणि आधुनिक, कार्यक्षम, सुलभ आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब पडेल. .BMC: टेबलपासून खुर्चीपर्यंत सगळं भगवा! बीएमसीत बदलाची नांदी; दोन दशकांनंतर सत्तेचा रंग बदलला.प्रशासकीय व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण बदलाचे प्रतीक हे उद्घाटन भारताच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणते. सेवा तीर्थात पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि कॅबिनेट सचिवालय आहे. कर्तव्य भवन १ आणि २ मध्ये अर्थ मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयासह अनेक प्रमुख मंत्रालये आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी १:३० वाजता सेवा तीर्थ भवन संकुलाचे नामकरण करतील. त्यानंतर पंतप्रधान औपचारिकपणे सेवा तीर्थ आणि कर्तव्य भवन-१ आणि २ चे उद्घाटन करतील आणि संध्याकाळी ६ वाजता सेवा तीर्थ येथे सार्वजनिक सभेला संबोधित करतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.