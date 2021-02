Farmer Protest: 'तुम्ही आम्हाला रोखू शकत नाही'; रिहानाच्या ट्विटनंतर अमित शहांचं प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली- शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण तापले असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही लोकांनी शेतकऱ्यांना उघडपणे समर्थन दर्शवलं आहे, तर काहींनी विरोध केला आहे. भारत सरकाच्या विदेश मंत्रालयाने बुधवारी आपले वक्तव्य जारी केले, केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी IndiaAgainstPropaganda आणि IndiaTogether या हॅशटॅगचा वापर करत ट्विट करुन आपली भूमिका मांडली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ट्विट करत या मुद्द्यावर भाष्य केलं. कोणताही दुष्प्रचार भारताच्या एकतेला संपवू शकत नाही. कोणताही दुष्प्रचार भारताला विकासाची नवी उंची गाठण्यापासून रोखू शकत नाही. भारत एकसंध आहे आणि एकसंध राहूनच पुढे वाटचाल करेल. प्रोपेगेंडा भारताचे भविष्य ठरवू शकत नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले आहेत. पॉप स्टार रिहानाने शेतकऱ्यांच्या समर्थनात ट्विट करत म्हटलं होतं की, 'आपण शेतकऱ्यांची चर्चा का करत नाही आहोत'

No propaganda can deter India’s unity!

No propaganda can stop India to attain new heights!

Propaganda can not decide India’s fate only ‘Progress’ can.

India stands united and together to achieve progress.#IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether https://t.co/ZJXYzGieCt

