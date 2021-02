ग्रेटा Exposed! जागतिक पातळीवरील समर्थनासाठीचे डॉक्यूमेंट्स ट्विट करुन पुन्हा डिलीट

नवी दिल्ली : पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, पॉपस्टार रिहाना आणि मिया खलिफा यांनी भारतात सुरु असणाऱ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील आंदोलनावरील घेतलेल्या भुमिकेमुळे चर्चेत आल्या आहे. गेल्या 70 दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ऐन कडाक्याच्या थंडीत अनेक अडचणींना सामोरे जात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 70 दिवसांत जराही ब्र न काढणाऱ्या भारतीय सेलिब्रिटींनी आता या आंदोलनाच्या संदर्भात भुमिका घ्यायला सुरवात केली आहे. जागतिक पातळीवरुन उठलेल्या आवाजांना 'हा आमचा अंतर्गत मामला आहे' अशा आशयाचे उत्तर देणारे ट्विट्स भारतीय सेलिब्रिटींनी केल्याचे पहायला मिळत आहे. दरम्यान, या आंदोलनाला जागतिक पातळीवर समर्थन देण्यासाठी तयार केलेल्या नियोजनाचे गुगल डॉक्यूमेंट्स ग्रेटाने ट्विटरवर शेअर केले होते. ते आता डिलीट करण्यात आले आहेत, अशी माहिती भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी ट्विटरद्वारे दिली आहे.

Very BIG and serious

This document is tweeted by Greta .

They were prepared for riots on 26th January already

More riots and attack against India are planned globally @PMOIndia @HMOIndia @MEAIndia @NIA_India #IndiaAgainstPropaganda pic.twitter.com/dWoyF3exuh

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) February 3, 2021