Ayodhya Ram Mandir: चंपत राय चौकशीच्या फेऱ्यात, चोरी प्रकरणानंतर बदलणार कारभाराची रचना? CEO-सचिव पदांसह मोठ्या फेरबदलाची तयारी"

अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासातील मौल्यवान वस्तू आणि देणग्यांच्या चोरीप्रकरणी आता तपास यंत्रणांची पकड अधिक घट्ट होत चालली आहे. न्यासाचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली असून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंदवला आहे. .पोलिसांच्या प्रथम माहिती अहवालात चंपत राय किंवा इतर कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव थेट समाविष्ट नसले, तरी या चोरी प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी आणि अटक करण्यात आलेल्या संशयितांच्या हालचालींची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी ही चौकशी करण्यात आली आहे. विशेष चौकशी समितीने (SIT) प्राथमिक अहवाल सादर केल्यानंतरच पोलिसांनी रीतसर गुन्हा नोंदवून पुढील कारवाई सुरू केली होती..इतर प्रमुख विश्वस्तांचीही होणार चौकशीपोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासाच्या पुढील टप्प्यामध्ये न्यासाशी संबंधित इतर काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचेही जबाब नोंदवले जाणार आहेत. यामध्ये डॉ. अनिल मिश्रा आणि गोपाळ राव यांच्या नावांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील सर्व तथ्ये आणि परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी क्रमवारीनुसार संबंधित व्यक्तींची चौकशी केली जात आहे. चंपत राय आणि डॉ. अनिल मिश्रा यांनी शनिवारीच आपल्या पदांचे राजीनामे सादर केले होते..न्यासाने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना शुक्रवारी अटक केली होती. रविवारी संशयितांच्या घरांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये दागिने, रोख रक्कम आणि जमिनीची कागदपत्रे जप्त करण्यात आल्याचे समजते. या संशयितांना आज न्यायालयात हजर केले जाणार असून पोलीस त्यांची कोठडी मागण्याची शक्यता आहे.राजीनाम्याच्या पद्धतीवर संत समाजाचे आक्षेपचंपत राय आणि डॉ. अनिल मिश्रा यांनी ज्या पद्धतीने आपल्या पदांचे राजीनामे दिले, त्यावरून अयोध्येतील संत समाजाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत:.सामाजिक माध्यमांवर शांतता: चंपत राय हे सामाजिक माध्यमांवर अत्यंत सक्रिय आहेत. असे असताना त्यांनी राजीनामा दिल्याची कोणतीही संक्षिप्त माहिती रामभक्तांना किंवा सर्वसामान्य जनतेला दिली नाही, यावर संतांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.अध्यक्षांऐवजी कोषाध्यक्षांकडे राजीनामा का?: प्रशासकीय नियमांनुसार कोणताही राजीनामा हा संस्थेच्या अध्यक्षांना (महंत नृत्यगोपाल दास) उद्देशून देणे आवश्यक असते. मात्र, हा राजीनामा थेट कोषाध्यक्षांकडे सोपवण्यात आल्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. या सर्व प्रकरणाची खरी वस्तूस्थिती ११ जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकीतच स्पष्ट होईल..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.११ जुलैच्या बैठकीत मोठे प्रशासकीय फेरबदल होणारन्यासाच्या कामकाजात आता व्यापक आणि व्यावसायिक बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ११ जुलै रोजी प्रस्तावित असलेल्या बैठकीत खालील विषयांवर निर्णय होण्याची शक्यता आहे:नवीन पदांची निर्मिती: न्यासाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (CEO) आणि 'सचिव' अशी नवीन पदे निर्माण केली जाऊ शकतात. बँकिंग, वित्त, व्यवस्थापन आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींकडे ही जिम्मेदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.नव्या सरचिटणीसांची नियुक्ती: या बैठकीत नवीन सरचिटणीसांची नियुक्ती हा मुख्य अजेंडा असेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संमतीने एका नवीन चेहऱ्याला ही जबाबदारी दिली जाऊ शकते. नवीन रचनेनुसार सरचिटणीसांची भूमिका केवळ सल्लागारापुरती मर्यादित राहण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.