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Ayodhya Ram Mandir: चंपत राय चौकशीच्या फेऱ्यात, चोरी प्रकरणानंतर बदलणार कारभाराची रचना? CEO-सचिव पदांसह मोठ्या फेरबदलाची तयारी"

Champat Rai inquiry after theft case: रामजन्मभूमी न्यासातील चोरीकांडानंतर चंपत राय यांची चौकशी, राजीनाम्यांमुळे संत समाजात प्रश्नचिन्हे; ११ जुलैच्या बैठकीत CEO-सचिव पदांसह नव्या प्रशासकीय रचनेवर निर्णयाची शक्यता
Champat Rai Faces Inquiry as Administrative Restructuring Gains Momentum

Champat Rai Faces Inquiry as Administrative Restructuring Gains Momentum

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अयोध्येतील श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र न्यासातील मौल्यवान वस्तू आणि देणग्यांच्या चोरीप्रकरणी आता तपास यंत्रणांची पकड अधिक घट्ट होत चालली आहे. न्यासाचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर तातडीने पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली असून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंदवला आहे.

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