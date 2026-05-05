IndiGo flight power bank fire : इंडिगोच्या प्रवासी विमानात पॉवर बँकला अचानक आग, घटनेनं खळबळ

IndiGo Flight Incident: Power Bank Fire Triggers Emergency : इंडिगोच्या विमानात पॉवर बँकला आग लागल्याची घटना घडलीय. हैदराबाद चंदिगढ विमानात मंगळवारी घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली. चंदिगढमध्ये विमान उतरल्यानंतर हा प्रकार घडला. सुदैवाने यात कोणतीही जिवीतहानी झाली नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलंय. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, हैदराबादहून चंदिगढला जाणारं विमान विमानतळावर उतरल्यानंतर एका प्रवाशाच्या पॉवर बँकला आग लागली. इंडिगो 6E 108 हे विमान विमानतळावर थांबलं होतं. प्रवाशाकडे असलेल्या पॉवर बँकने पेट घेतला.सुदैवाने आग आटोक्यात आणण्यात यश आलं. मात्र यानंतर प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं..विमान रिकामे करून पूर्ण विमानाची तपासणी करण्यात आली. तर प्रवाशांना टर्मिनलमध्ये हलवण्यात आलं. प्रवाशांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जात असल्याचं इंडिगो एअरलाइन्सने सांगितलंय. प्रवासी आणि क्रू मेंबर्सची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचंही इंडिगोने म्हटलंय..पॉवर बँक चार्जिंगला बंदी विमान प्रवाशांसाठी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशनने विमानात पॉवर बँक चार्जिंग करण्यास आणि सीटच्या पावर सिस्टिमला जोडण्यास बंदी घातल्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. लिथियम बॅटरीत आग लागल्याची घटना घडल्रयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. पॉवर बँक चार्जिंगला आणि सीटच्या पावर सिस्टिमला जोडण्यास बंदी घातली असली तरी पॉवर बँक हँडबॅगमध्येच ठेवता येणार असल्याचं म्हटलं होतं.