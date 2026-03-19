Prajwal Revanna Case : 13 हजार पानांचं आरोपपत्र, 70 पेनड्राइव्ह, 39 आरोपी अन् अंगावर काटा आणणारे पुरावे; माजी खासदाराच्या 'त्या' अश्लील व्हिडिओंचं सत्य समोर!

बंगळूर : धजदचा माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा (Prajwal Revanna Case) याच्याशी संबंधित अश्लील व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणात पेनड्राइव्ह वितरित केल्याप्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मोठी कारवाई करत १३,७१२ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. .हासन येथील सिव्हिल न्यायालयात हे आरोपपत्र सादर केले. एकूण ३९ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. तपासात उघड झाल्यानुसार आरोपींनी अश्लील व्हिडिओ प्रसारित करण्यासाठी सुमारे ७० पेनड्राइव्ह खरेदी केल्या होत्या. या सर्व पेनड्राइव्हची खरेदी हासनमध्येच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या प्रकरणात सुरुवातीला ५२ जणांची नावे समोर आली होती. त्यापैकी ३९ जणांविरुद्ध पुरावे सिद्ध झाल्याने त्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. वकील पूर्णचंद्र यांच्या तक्रारीवरून या प्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. तांत्रिक अहवाल आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (एफएसएल) अहवालांच्या आधारे आरोपपत्र तयार केल्याची माहिती पूर्णचंद्र यांनी दिली..उच्च न्यायालयातही सुनावणीदरम्यान, घरकाम करणाऱ्या महिलेवरील अत्याचार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या प्रज्वल रेवण्णा याने डीएनए आणि डिजिटल पुराव्यांच्या नोंदीसंदर्भात दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावर हरकत नोंदवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने एसआयटीला दिले होते. तसेच, स्वतःवरील शिक्षा रद्द करण्यासाठी प्रज्वल रेवण्णा याने दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलावर न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश आणि टी. वेंकटेश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..आरोपींची यादीया प्रकरणात नवीन, कार्तिक एन., चेतन बी. सी., चेतन वाय. एस., लिखित गौडा, देवराजेगौडा, गिरीश एस., योगेश वाय. डी., निशांत, हरीश एस. एन., सुमंत, कृष्णेगौडा, किरण एस. के., शरथ एम. के., तेजस डी. एन., गगनकुमार, रेवंत, शिवप्रसाद, नागेंद्र जैन, वसंतकुमार, समीर अहमद, बालसुब्रह्मण्य, चिरंत, देवराज डी. एच., जयसूर्या, चंद्रशेखर बी. के., कुमार, दिनेश के. के., नवीनकुमार एन. व्ही., प्रशांत बी. एस., अनिल एच. व्ही., हर्षवर्धन एच. एम., अक्षयकुमार, प्रवीणकुमार, हरीश एन. सी., शशांक एच. एम., भरत, चेतनकुमार आणि सोमशेखर के. के. यांचा समावेश आहे.