प्रज्वल रेवन्नाचा आणखी एक कारनामा; तुरुंगात जप्त केलेल्या मोबाइलमध्ये सापडले १४५ हून अधिक अश्लील व्हिडीओ

लैंगिक अत्याचार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बंगळुरूच्या परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेलमध्ये त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या मोबाइल फोन आणि पेन ड्राइव्हच्या फॉरेंसिक तपासणीत १४५ हून अधिक व्हिडिओ आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये अश्लील व्हिडीओबरोबरच OTTवरील मालिका आणि चित्रपटांचाही समावेश आहे. .फॉरेंसिक तपासणीनुसार, मोबाइल फोनमध्ये १४५ हून अधिक व्हिडिओ क्लिप आढळल्या आहेत. तर पेन ड्राइव्हमध्ये १०० हून अधिक व्हिडिओ असल्याचं समोर आलं आहे. याशिवाय मोबाइलच्या कॉल रेकॉर्डमधून जेलच्या बाहेर असलेल्या काही व्यक्तींशी संपर्क झाल्याची माहितीही तपासातून समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही कॉल मध्यस्थांच्या माध्यमातून रेवन्नाच्या कुटुंबीयांपर्यंत करण्यात आले. तसेच एका मैत्रिणीला थेट फोन केल्याची माहितीही तपासात उघड झाली आहे..जन्मठेप भोगणाऱ्या माजी खासदाराच्या फोनमध्ये १५० पेक्षा जास्त पॉर्न क्लिप्स, जेलमधून गर्लफ्रेंडला करायचा कॉल.खरं तर ११ ऑगस्ट रोजी सेंट्रल क्राइम ब्रँचच्या पथकाने जेलच्या सिक्युरिटी डिव्हिजनमधील बॅरेकची अचानक झडती घेतली होती. त्यावेळी रेवन्नाकडे मोबाइल फोन असल्याचं आढळून आलं होत. त्यानंतर पथकाने सिम कार्ड, चार्जर आणि एक नोटबुक जप्त केली होती. त्यानंतर मोबाइलमधील डेटा काढून त्याची फॉरेंसिक तपासणी करण्यात आली. नोटबुकमध्ये सहा ते सात मोबाइल नंबर लिहिलेले होते. यामध्ये कुटुंबीय आणि एका मैत्रिणीचा नंबर असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. मात्र, मोबाइल आपला नसल्याचा दावा रेवन्नाने केला आहे..Mumbai Crime: कॉल फॉरवर्डिंगचा सापळा! सायबर भामट्यांकडून फसवणूक; कोड डायल करताच बँक खाते रिकामे.दरम्यान, जेलमध्ये मोबाईल पोहोचवल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. यामध्ये एका जेल वॉर्डनने मोबाइल आत पोहोचवण्यासाठी मदत केल्याची, तर एका कैद्याने सिम कार्ड उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नोट बूकमध्ये ज्यांचे नंबर सापडले त्यांचीही आता चौकशी केली जाणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.