प्रणव मुखर्जी व्हेंटिलेटरवर; प्रकृतीत सुधारणा नाही

नवी दिल्ली - देशाचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या मेंदूवर सोमवारी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यानंतर त्यांची प्रकृती गंभीर असून व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्यावर लष्कराच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, 84 वर्षीय मुखर्जी यांची कोरोना टेस्टही करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी रुग्णालयात जाऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली होती.

प्रणव मुखर्जी यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताची गाठ तयार झाली होती. त्यामुळे त्यांची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. यानंतर मुखर्जींची प्रकृती गंभीर असून त्यात सुधारणा झाली नसल्याचं रुग्णालय प्रशासनाने सांगितलं आहे.



Former President Pranab Mukherjee (file pic) who underwent emergency surgery for brain clot on 10th August, has not shown any improvement & his health status has worsened. He remains on ventilatory support. His health continues to remain critical: Army Hospital (R&R) Delhi Cantt pic.twitter.com/Bdse10bZs9

— ANI (@ANI) August 11, 2020