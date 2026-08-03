Prashant Kishor: बंगला बदलल्याने नशीब बदललं? प्रशांत किशोर यांनी भाजपचा 30 वर्षांचा गड कसा केला उद्ध्वस्त?

Bankipur By-Poll: सध्या देशात एका व्यक्तीची चर्चा आहे, ते म्हणजे प्रशांत किशोर. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत ज्या 'जन सुराज' पक्षाचे खातेही उघडले नव्हते त्याच पक्षाने आता थेट भाजपच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला. या विजयानंतर आता एकच चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे- प्रशांत किशोर यांनी पाटण्यातील बंगला सोडून दानापूरच्या ग्रामीण भागात शिफ्ट होणे फायद्याचे ठरले का?.२०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर प्रशांत किशोर यांनी आत्मचिंतन केले आणि आपली रणनीती पूर्णपणे बदलली. त्यांनी पाटण्यातील जन सुराज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह यांचा आलिशान बंगला सोडला. पाटणापासून सुमारे ३२ ते ४० किलोमीटर दूर बिहटा येथील अमहारा गावात त्यांनी 'बिहार नवनिर्माण आश्रम' उभारून तेथे आपला मुक्काम हलवला..Flood News : कोरेगाव मुळ बंधाऱ्यावरून दुचाकीसह ज्येष्ठ वाहून; एनडीआरएफ, अग्निशमन दलाचे शोधकार्य सुरू.माती आणि गवताचे छप्पर असलेल्या या घरात राहून त्यांनी अत्यंत साधेपणाने ग्रामीण भागातून कार्य सुरू केले. विरोधी पक्षाच्या लोकांनी यावर टीकादेखील केली. 'पीके पराभवानंतर पळ काढत आहेत' असं बोललं गेलं.दुसरीकडे त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष उदय सिंह यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिला, मात्र पक्षांतर्गत वादाचीही चर्चा रंगली. यावर प्रशांत किशोर यांनी हा त्यांचा एक राजकीय संदेश असल्याचे स्पष्ट केले होते..बांकीपूर पोटनिवडणुकीत ऐतिहासिक विजयप्रशांत किशोर यांनी घर बदलल्यानंतर बांकीपूर विधानसभेची पोटनिवडणूक जाहीर झाली. हा मतदारसंघ गेल्या ३० वर्षांपासून भारतीय जनता पक्षाचा अभेद्य गड मानला जात होता. २०२५ मध्ये एकाही जागेवर न जिंकलेले प्रशांत किशोर या पोटनिवडणुकीत स्वतः मैदानात उतरले. सोमवार, दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालात प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा तब्बल २० हजार मतांनी पराभव करत विजय मिळवला..पोलिस अधीक्षक म्हणाले..! आता अडचणीत पोलिस, रुग्णवाहिका, अग्निशामकची मदत एकाच कॉलवर; महिला, विद्यार्थी व एकट्याने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ‘हे’ ॲप, वाचा....राजकीय विश्लेषकांच्या मते, प्रशांत किशोर यांचा हा विजय केवळ निवासस्थान बदलल्यामुळे किंवा कोणत्याही अंधश्रद्धेमुळे झालेला नाही. २०२५ च्या पराभवानंतर त्यांनी आपल्या रणनीतीमध्ये मोठे बदल केले. त्यांनी संपूर्ण संघटना बूथ पातळीवर मजबूत करण्यावर भर दिला. स्थानिक नेतृत्वाला पुढे आणले आणि संपूर्ण ताकद एकाच जागेवर केंद्रित केली. यामुळेच बांकीपूरमधील निवडणूक त्रिकोणी झाली आणि जन सुराज पक्षाने विजय खेचून आणला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.