Prashant Kishor Challenges BJP : प्रशांत किशोर यांचं भारतीय जनता पक्षाला थेट आव्हान; म्हणाले, ''हिंमत असेल तर...''

लवकरच बिहार विधानसभेसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी तारखांची घोषणाही झाली आहे. त्यामुळे बिहारमधील प्रत्येक राजकीय पक्ष कामाला लागला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय वातावरण आता हळू हळू तापायला लागलं आहे. ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत. अशातच जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी आता थेट भाजपाला आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .प्रशांत किशोर यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपावर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी तेजस्वी यादव यांनीही लक्ष्य केलं. भाजपाने राज्यात भीती आणि भ्रम पसरवण्याचं काम केलं आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. इतकच नाही तर जर भाजपामध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी निवडणुकीनंतर नितीश कुमार मुख्यमंत्री राहतील असं जाहीर करावं, असं आव्हानही त्यांनी दिलं..Prashant Kishor on Bihar Election: अखेर प्रशांत किशोर यांनी निवडणूक न लढवण्यामागचं नेमकं कारण सांगितलं, म्हणाले...ते म्हणाले, ''जर भारतीय जनता पक्षात हिंमत असेल तर त्यांनी त्यांचा मुखमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करावा. किंवा त्यांनी स्पष्ट करावं की निवडणुकीनंतर नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री राहतील, जर भाजपाने हे जाहीर केलं, तर निवडणुकीपूर्वी आमचा विजय झाला, हे आम्ही समजू'' पुढे बोलताना, 'भाजपाने राज्यातील राजकीय वातावरण खराब केलं असून त्यांनी राज्यात भीती वातावरण तयार केलं आहे'', अशी टीकाही त्यांनी केली..Prashant Kishor Statement : बिहार निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेनंतर, आता प्रशांत किशोर यांनी केलं मोठं विधान, म्हणाले....प्रशांत किशोर यांनी यावेळी बोलताना महागठबंधनचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांनाही लक्ष्य केलं. तेजस्वी यादव यांना नेमकं करायचं काय? हे त्यांनी आधी ठरवावं, उद्या येऊन ते म्हणतील की आम्ही बिहारला सोन्याची लंका बनवू तर त्यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. बिहारमधील मतदार आता हुशार झाला आहे, त्यांच्यासाठी कोण काम करू शकतं, हे त्यांना माहिती आहे, असंही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.