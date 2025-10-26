देश

Prashant Kishor Challenges BJP : प्रशांत किशोर यांचं भारतीय जनता पक्षाला थेट आव्हान; म्हणाले, ''हिंमत असेल तर...''

Prashant Kishor Challenges BJP Ahead of Bihar Election : प्रशांत किशोर यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपावर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी तेजस्वी यादव यांनीही लक्ष्य केलं. त्यांच्या टीकेनंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
Shubham Banubakode
Updated on

लवकरच बिहार विधानसभेसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी तारखांची घोषणाही झाली आहे. त्यामुळे बिहारमधील प्रत्येक राजकीय पक्ष कामाला लागला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय वातावरण आता हळू हळू तापायला लागलं आहे. ऐकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत. अशातच जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी आता थेट भाजपाला आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.

