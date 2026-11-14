'सहा महिने कोणी विचारलं नाही, की यूपी-बिहारच्या लोकांना बोलतात'; 'त्या' पोस्टवरून प्रशांत किशोरांची राज ठाकरेंवर टीका, काय म्हणाले?

छठपूजेवरून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर छठपूजेची गाणी आणि भोजपुरी गाणी वाजवण्याला विरोध केल्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. आता जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी राज ठाकरेंवर जोरदार टीका केली आहे.राज ठाकरे यांच्यासारख्या लोकांना विनाकारण महत्त्व देण्याची गरज नाही, असं म्हणत त्यांनी मनसे अध्यक्षांवर निशाणा साधला आहे. तसेच सहा महिने कोणी विचारत नाही, तेव्हा राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकांविरोधात बोलू लागतात, असा आरोपही प्रशांत किशोर यांनी केला..शनिवारी (ता. १४) पाटणा येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रशांत किशोर यांनी राज ठाकरेंच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राज ठाकरे यांची नेमकी भूमिका काय आहे, हे त्यांनाच समजत नाही. कधी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक करतात, तर कधी त्यांच्यावर टीका करतात. त्यांची राजकीय भूमिका सातत्याने बदलत असल्याचंही प्रशांत किशोर म्हणाले..Raj Thackeray: छठपूजा आणि मराठी-परप्रांतीय वादावर राज ठाकरेंचा निशाणा, शिवरायांचा उल्लेख करत म्हणाले....पुढे बोलताना, राज ठाकरे यांच्यासारख्या लोकांना कोणी फारसं विचारत नाही. त्यामुळे काही महिन्यांनी ते बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील नागरिकांविरोधात वक्तव्य करतात, अशी टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्रात हिंदी भाषिक नागरिकांसोबत काही चुकीचं घडलं, तर बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील लोक भाजपला जाब विचारतील, असंही प्रशांत किशोर यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्रात सध्या भाजप आणि एनडीएची सत्ता असल्याने या प्रश्नांची जबाबदारीही सत्ताधाऱ्यांची असेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे..दरम्यान, राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर छठपूजेची गाणी आणि भोजपुरी गाणी वाजवण्याच्या प्रकारावर आक्षेप घेतला होता. काही रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, मनसे कार्यकर्त्यांनी तो तातडीने थांबवल्याचा दावा त्यांनी केला. तसंच, उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप छठपूजेच्या मुद्द्याचा वापर करत महाराष्ट्रात मराठी आणि उत्तर भारतीयांमध्ये सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही राज ठाकरे यांनी केला..Raj Thackeray : छठ पूजेच्या गाण्यांवरून राज ठाकरे आक्रमक; भाजपला दिला थेट इशारा, म्हणाले, 'हा महाराष्ट्र आहे, इथे मरहट्टे राहतात!'.महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आणि परंपरेला धक्का पोहोचवण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे छठपूजेच्या गाण्यांवरून सुरू झालेला वाद आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे अधिकच चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.