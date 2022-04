प्रशांत किशोर दोन दिवसांपासून हैदराबादमध्ये; मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मुक्काम

निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) हे हैदराबादमधील केसीआरच्या प्रगती भवन या अधिकृत निवासस्थानी सभा घेत आहेत. प्रशांत किशोर शनिवारी सकाळी तेलंगणाच्या राजधानीत पोहोचले. त्यांनी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या शासकीय निवासस्थानी रात्रभर मुक्काम केला. या दोघांमधील चर्चा आजही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. (Prashant Kishor has been in Stay at the Chief Minister's residence)

अलीकडेच केसीआर यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते की, प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पुढील वर्षीच्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुका तसेच २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांना मदत करतील. प्रशांत किशोर यांनी १६ एप्रिल रोजी कॉंग्रेस नेतृत्वाला सादरीकरणात तेलंगणामध्ये कॉंग्रेस (Congress) आणि केसीआर यांच्या पक्षामध्ये युती करण्याचा सल्ला दिला होता. त्याचवेळी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी यांनी केसीआर आणि त्यांचे पुत्र केटी रामाराव यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

केसीआर आपला आधार राखण्याव्यतिरिक्त २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रीय भूमिका शोधत आहेत. संयुक्त विरोधी आघाडी स्थापन करण्यासाठी त्यांनी द्रमुक प्रमुख आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यासारख्या प्रमुख विरोधी नेत्यांचीही भेट घेतली. केसीआर हे राष्ट्रीय राजकीय आघाडीचा भाग असल्याने काँग्रेसमध्ये (Congress) राजकीय भावना दिसून येऊ शकते. केंद्रात भाजपला आव्हान देण्याचा आणि त्यांना सत्तेतून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करतील.