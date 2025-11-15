Bihar Election : '१५० जागांचा दावा' सपशेल फोल! देशातील यशस्वी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांच्या 'जनसुराज'च्या हाती बिहारमध्ये 'शून्य' जागा

Jan Suraj Fails to Open Account : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून देशातील सर्व राष्ट्रीय पक्ष आणि आघाडीच्या प्रादेशिक पक्षांची प्रचार रणनीती आखून ती यशस्वीपणे अमलात आणणारे रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीत घेतलेली उडी निष्फळ ठरली. गाजावाजा करीत २३८ जागा लढविणाऱ्या प्रशांत किशोर यांच्या ‘जनसुराज’च्या हाती शून्य आले. बिहारमध्ये १४ नोव्हेंबर रोजी दीडशेपेक्षा जास्त जागा जिंकूुन सत्तेत येत जनसुराज पक्ष इतिहास घडवेल, असे किशोर म्हणाले होते. जनसुराजने इतिहास घडविला, पण शून्य जागा जिंकण्याचा. .या दारुण अपयशानंतर आता प्रशांत किशोर यांच्या राजकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बिहारच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वी प्रशांत किशोर यांनी भरपूर गृहपाठ केला होता. त्यांच्या पक्षाने उपस्थित केलेले बेरोजगारी, स्थलांतर, शिक्षणाची दुरवस्था, आरोग्य, भ्रष्टाचार असे सर्व मुद्दे बिहारच्या लोकांच्या जिव्हाळ्याचे होते. नवा पक्ष असूनही त्यांनी जनतेपर्यंत पोचण्याच्या प्रयत्नांत कोणतीही कसर ठेवली नव्हती. त्यांनी नव्या पर्यायाचा प्रयत्न केला. बिहारच्या कानाकोपऱ्यात त्यांची आणि त्यांच्या पक्षाची चर्चा होती..Crime News : येवल्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ! बाजीरावनगरमध्ये घरफोडी, वाईबोथीत भरदिवसा शेतकऱ्याचे घर फोडले.त्यांच्या प्रयत्नांना जनतेचा पारदर्शी पाठिंबा दिसत होता. पण त्याचे विजयात परिवर्तन झाले नाही. निवडणूक प्रचारादरम्यान किशोर यांनी मोठमोठे दावे केले. आता तेच दावे त्यांच्या अंगलट आले आहेत. प्रशांत किशोर यांनी मुख्यमंत्री नीतिश कुमार यांना लक्ष्य केले होते. त्यांनी भाजप मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला होता. नीतिश कुमार शारीरिक, मानसिक आणि राजकीयदृष्ट्या कमजोर झाले असून त्यांच्या राज्य कारभाराला जनता वैतागली आहे..अशा स्थितीत जेडीयूला २५ पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर राजकारण सोडून देऊ, असा दावा करताना नीतिश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत, अशी भविष्यवाणीही त्यांनी केली होती. पण त्यांचे सारेच आडाखे सपशेल चुकले. प्रशांत किशोर यांना माध्यमांची साथ मिळून ते स्वतःच्या पक्षाचे खाते उघडू शकले नाहीत. जनसुराजच्या अपेक्षेप्रमाणे निकाल लागले नाही. आज सकाळी आठ वाजतापासून सुरु झालेल्या मतमोजणीदरम्यान त्यांच्या पक्षाच्या एकाही उमेदवाराला प्रारंभिक आघाडीही घेता आली नाही. जनसुराज पक्ष खाते उघडेल ही एक्झिट पोल वर्तविणाऱ्या संस्थांची भविष्यवाणीही खरे ठरू शकली नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.