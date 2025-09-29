देश

चोरांना सगळे चोरच दिसतात! ३१ कोटी GST, २० कोटी TAX भरला, ९९ कोटी पक्षाला दिलेत; प्रशांत किशोर यांनी भाजप नेत्याला हिशोब सांगितला

Prashant Kishor Income: जन सुराज पार्टीचे नेते प्रशांत किशोर यांनी भाजप नेत्याने पक्षाला मिळणाऱ्या निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रशांत किशोर यांनी हिशोबच सांगितलाय.
सूरज यादव
Prashant Kishor: भाजपच्या एका नेत्यानं जन सुराज पार्टीचे प्रमुख प्रशात किशोर यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत आणि पक्षाला मिळणाऱ्या निधीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर प्रशांत किशोर यांनी गेल्या तीन वर्षात किती रुपये कमावले आणि पक्षाला किती रुपये दिले याचा हिशोब दिलाय. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार संजय जयस्वाल यांनी जन सुराज पार्टी आणि प्रशांत किशोर यांना पैसे कुठून मिळतात असा प्रश्न विचारला होता. प्रशांत किशोर यांनी एका पत्रकार परिषदेत उत्तर देताना सांगितलं की, सल्लागार म्हणून काम करताना ३ वर्षांत मी २४१ कोटी रुपये कमावले. यातले ९८ कोटी रुपये पक्षाला दान केलेत.

