प्रतीक यादवचं निधन कोणत्या आजाराने? मुंबईतही घेतलेले उपचार, ३ दिवसांपूर्वी मेदांता रुग्णालयातही केलं होतं दाखल

समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांचा लहान मुलगा प्रतीक यादवचं लखनऊत वयाच्या ३८व्या वर्षी निधन झालं. बुधवारी त्याला लखनऊच्या सिव्हील रुग्णालयात बेशुद्धावस्थेत नेण्यात आलं होतं. मात्र तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. प्रतीक यादव हा भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांचा पती आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचे सावत्र भाऊ होते. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी पहाटे सव्वासहा वाजण्याच्या सुमारास प्रतीक यादवला रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी आणि रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली असता मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं. यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. प्रतीक बऱ्याच काळापासून फुफ्फुसाशी संबंधित आजाराने त्रस्त होता..मुलायम सिंह यादव यांचा मुलगा प्रतीक यादवचं ३८ व्या वर्षी निधन.फुफ्फुसात रक्ताच्या गाठी झाल्यानं प्रतीकवर उपचार सुरू होते. त्याची बुधवारी सकाळी प्रकृती अचानक बिघडल्यानंतर बेशुद्ध झाला होता. कुटुंबियांनी तातडीने रुग्णालयात नेलं पण त्याआधीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. अद्याप मृत्यूचं नेमकं कारण समोर आलेलं नाही. तीन दिवस आधीही प्रतीकला मेदांता रुग्णालयात दाखल केलं होतं. तर काही दिवसांपूर्वी मुंबईत राहून बरेच दिवस उपचारही घेतले होते..प्रतीक फिटनेस फ्रीक होता, त्याचं अकरावीत असताना वजन १०० किलो पेक्षा जास्त होतं. मात्र त्यानंतर जिम आणि व्यायाम करत वजन कमी केलं होतं. फिट इंडियाचा पहिला राजकीय आयकॉन म्हणूनही त्याची ओळख होती. इतकंच नाही तर तो आयर्नमॅनही बनला आणि आंतरराष्ट्रीय फिटनेस मॅगझिनमध्येही झळकला होता.