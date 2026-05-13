Pratik Yadav Death : किचनमध्ये बेशुद्ध, तातडीनं रुग्णालयात नेलं अन्...; अखिलेश यादवांच्या भावाचा मृत्यू कशामुळे? पोलिसांनी मोबाईल घेतला ताब्यात

मुलायम सिंह यादव यांचा छोटा मुलगा आणि भाजप नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती प्रतीक यादव यांचं बुधवारी निधन झाले आहे. आज सकाळी ते घरात बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले. त्यानंतर त्यांना लखनऊ येथील सिव्हिल हॉस्पिटल दाखल करण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यांच्या निधनानंतर आता चांगलीच खळबळ उडाली आहे. त्यांचा मृत्यू नेमका कसा झाला? असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे लखनऊ पोलीस अपर्णा यादव यांच्या घरी पोहल्याची माहिती आहे. या घटनेच्या वेळी प्रतीक घरी कोणत्या परिस्थितीत होते, याची चौकशी करणार आहेत. पोलिसांनी प्रतीक यांचा मोबाईल फोन ताब्यात घेतला आहे. मिळालेलया माहितीनुसार ते घरात किचनमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळले होते, कुटुंबातील सदस्यांनी सकाळी ५ वाजताच्या सुमारास त्यांना रुग्णालयत दाखल केलं..प्रतीक यादव यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ३० एप्रिल रोजी प्रतीक यादव यांना मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती, तरीही डॉक्टर त्यांना डिस्चार्ज देण्यास तयार नव्हते. मात्र प्रतीक यांनी डॉक्टरांचे न ऐकता जबरदस्तीने रुग्णालयातून सुट्टी घेतली आणि घरी परतले होते. त्यानंतर ते घरीच उपचार घेत होते..दरम्यान त्यांचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी केजीएमयू (KGMU) येथे पाठवण्यात आला आहे. यावेळी संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी केली जाणार आहे. चार डॉक्टरांची टीम पोस्टमॉर्टम करणार आहे. पोस्टमॉर्टम हाऊसच्या बाहेर अपर्णा यादव यांचे भाऊ उपस्थित आहेत. अपर्णा यादव काल रात्री दिल्लीमध्ये होत्या. पतीच्या निधनाची माहिती मिळताच त्या लखनऊकडे रवाना झाल्या आहेत.