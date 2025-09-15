Viral: पहिल्यांदा चावला तर १० दिवस तुरुंग; पुन्हा चावला तर आजीवन कारावास, भटक्या कुत्र्यांसाठी प्रशासनाचा अनोखा नियम

भटक्या कुत्र्यांची आक्रमक होत चाललेली संख्या आणि मानवांना चावण्याची संख्या पाहता, प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने असा आदेश जारी केला आहे की, जो कुत्रा पहिल्यांदाच माणसाला चावेल त्याला १० दिवस एबीसी सेंटरमध्ये ठेवण्यात येईल. त्यानंतर त्याच्या शरीरात मायक्रोचिप बसवून त्याला सोडण्यात येईल. त्यानंतर जर कुत्रा पुन्हा एखाद्याला चावला तर त्या कुत्र्याला जन्मठेपेची शिक्षा होईल. त्याला आयुष्यभर एबीसी सेंटर म्हणजेच प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्रामध्ये बांधलेल्या आश्रयगृहात ठेवण्यात येईल..महानगरपालिकेचे पशुधन अधिकारी विजय अमृत राज यांच्या मते, हा आदेश मुख्य सचिव नगरविकास यांनी सर्व महानगरपालिका संस्थांसाठी जारी केला आहे. ज्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. जर कुत्रा दुसऱ्यांदा चावला तर त्याची चौकशी तीन सदस्यांची समिती करेल. त्यात पशुसंवर्धन अधिकारी, स्थानिक संस्था प्रतिनिधी आणि एसपीसीए सदस्य यांचा समावेश असेल. कुत्र्याला हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले होते की नाही हे देखील समिती पाहेल. पुरावे आढळल्यासच कुत्र्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल..Viral Video : झाडावरुन तासभर पडला पैशांचा पाऊस, नोटा गोळा करण्यासाठी उडाली झुंबड.प्रयागराज शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या १ लाख १५ हजारांच्या पुढे गेली आहे. दरमहा कुत्र्यांच्या चाव्याच्या चार हजारांहून अधिक घटना घडतात. भटक्या कुत्र्यांमुळे दरमहा शेकडो रस्ते अपघात होत आहेत. गेल्या आठवड्यात एका भटक्या कुत्र्याने दुचाकीवरून जाणाऱ्या बँक व्यवस्थापकाचा पाठलाग केला. पळून जाताना तो महानगरपालिकेच्या कचरा वाहनाखाली आला. ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. शहरात भटक्या कुत्र्यांची वाढती लोकसंख्या लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे..भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी महानगरपालिकेने शहरात एक प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र बांधले आहे. प्रयागराज महानगरपालिकेचे पशुधन आणि प्राणी कल्याण अधिकारी विजय अमृत राज यांच्या मते, शहरातील शम्स नगरमध्ये १ कोटी ८० लाख रुपये खर्चून हे केंद्र बांधण्यात आले आहे. त्यामध्ये कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण केले जाते. याशिवाय आणखी एक प्राणी जन्म नियंत्रण केंद्र तयार आहे, ज्याची किंमत ४ कोटी रुपये आहे. यासाठी येथे एक डझनहून अधिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची टीम तैनात करण्यात आली आहे, जी दररोज दोन डझनहून अधिक भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण करेल..कसलं व्यसन नाही, तंदुरुस्त अन् आनंदी आयुष्य; तब्येत बरी नाही मेसेज केल्यानंतर १० मिनिटात सहकाऱ्याचं निधन, बॉसला धक्का.महानगरपालिकेचे अधिकारी विजय अमृत राज म्हणतात की, प्रशासन शहरातील पाळीव प्राणी प्रेमींना त्यांच्या पाळीव प्राण्यांना फिरण्यासाठी डॉग पार्कच्या माध्यमातून सुविधा पुरवत आहे. यासोबतच त्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि परवाना देण्यासाठी मोहीम देखील राबवली जात आहे. महानगरपालिकेने पाळीव कुत्र्यांच्या नोंदणीसाठी एक हजार आणि परवाना नूतनीकरणासाठी आठशे रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. पहिल्यांदाच पाळीव मांजरींनाही त्यांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. पाळीव मांजरीच्या परवान्यासाठी ४०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. तरीही लोकांमध्ये उत्साह दिसून येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.