पुण्यात कंपनीतून पैशांची पोती घेऊन पळाला... घराखाली ड्रममध्ये पुरले कोट्यवधी रुपये, पोलिसांना कसा लागला सुगावा?

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे एका व्यक्तीच्या घरात जमिनीखाली पुरून ठेवलेले कोट्यवधी रुपये पोलिसांनी जप्त केले आहेत. घरातील ड्रममध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोटा लपवून ठेवल्याचे तपासात समोर आले. बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत चार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची मोजणी करण्यात आली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जप्त केलेली एकूण रक्कम ६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, नोटांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच नेमकी रक्कम स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणाचा तपास आणि आरोपीची चौकशी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही घटनास्थळी दाखल झाले होते..पुण्यातील कंपनीत काम करत असल्याची माहितीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रयागराजमधील बराईपूर रामनगर येथील संबंधित व्यक्ती काही वर्षांपूर्वी पुण्यातील एका कंपनीत काम करत होती. नोटाबंदीच्या काळात ती व्यक्ती कंपनीतून पैशांची पोती घेऊन पळून गेल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर आपल्या गावी परतलेल्या या व्यक्तीने अनेक एकर जमीन खरेदी केली. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर पैसे ड्रममध्ये भरून घराच्या जमिनीखाली पुरून ठेवल्याचे सांगितले जात आहे.काही दिवसांपूर्वी संबंधित व्यक्तीचे शेजाऱ्यासोबत कोणत्यातरी कारणावरून भांडण झाले. या वादादरम्यान घराच्या जमिनीखाली मोठ्या प्रमाणात पैसे पुरून ठेवल्याची माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत कारवाई केली..Pune Election News: विरोधकांचे पारडे जड! ‘पदवीधर’ महाविकासकडे ‘शिक्षक’ महायुतीकडे; पुण्यातून हर्षदा देशमुख, कौस्तुभ गावडे विजय.घराला घेराव घालून खोदकामवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, बुधवारी रात्री पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीच्या घराला घेराव घालून छापा टाकला. यावेळी त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले आणि पैशांसंदर्भात चौकशी सुरू करण्यात आली. आरोपीने दिलेल्या माहितीनुसार, घराच्या परिसरात खोदकाम करण्यात आले. या खोदकामादरम्यान एकामागून एक पैशांनी भरलेले अनेक ड्रम बाहेर काढण्यात आले.ड्रममध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोटा आढळल्याने घटनास्थळी उपस्थित पोलीसही आश्चर्यचकित झाले. नोटांची मोजणी करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या पथकाला बोलावण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत चार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची मोजणी झाली होती. उर्वरित नोटांची मोजणी सुरू असून, पैशांचा स्रोत आणि त्यासंदर्भातील माहिती जाणून घेण्यासाठी आरोपीची चौकशी केली जात आहे..वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपास सुरूडीसीपी गंगानगर सोनम कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बराईपूर रामनगर येथील एका व्यक्तीच्या घरातून कोट्यवधी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. नोटांची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच जप्त केलेल्या रकमेचा अधिकृत आकडा स्पष्ट होईल. संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आले असून, पैशांसंदर्भात त्याची चौकशी सुरू आहे..दरम्यान, घरात मोठ्या प्रमाणावर नोटा सापडल्याची बातमी परिसरात वेगाने पसरली. सुरुवातीला पोलिसांनी घराला घेराव घातल्याचे पाहून स्थानिक नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. मात्र, जमिनीखाली नोटांचा मोठा साठा आढळल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. काही वेळातच घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली. जप्त केलेल्या पैशांची मोजणी आणि पोलिसांचा तपास रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता..Maharashtra Rain : ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा आंध्रप्रदेशला मोठा फटका, महाराष्ट्रातही वातावरण बदलले; 'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.