Pre-Monsoon Rain Alert India : पुढील तीन दिवसांत मुसळधार पाऊस; IMD कडून 'या' राज्यांना अलर्ट जारी, एल निनोचं संकट तरीही 2026 मध्ये धो-धो कोसळणार!

IMD heavy rainfall warning states list : माॅन्सूनपूर्व पावसाचा जोर वाढला असून देशभरातील हवामानात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .२०२५ च्या माॅन्सून हंगामात देशात चांगला पाऊस झाला होता, त्याच पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्येही समाधानकारक पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. एल निनोची शक्यता असली तरी पावसाबाबत सकारात्मक चित्र आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील तीन दिवसांसाठी अनेक राज्यांना मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..केरळमधील हवामानाचा अंदाजकेरळमध्ये माॅन्सूनपूर्व पावसाची तीव्रता वाढली असून त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील तीन दिवसांत राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. यासोबतच ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा, विजांचा कडकडाट होण्याचा आणि काही ठिकाणी वादळ येण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..Mumbai Goa Highway : कोकणवासीयांची चिंता वाढली! मे महिना उजाडला तरी परशुराम घाटातील काम अपूर्णच; यंदाही एकेरी वाहतुकीचा जाच?.तामिळनाडूमधील स्थितीतामिळनाडूमध्येही हवामानात लक्षणीय बदल जाणवत आहे. पुढील तीन दिवसांत राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज असून, मेघगर्जनेसह वादळी वाऱ्यांची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. काही भागांमध्ये जोरदार सरी कोसळू शकतात..देशातील इतर राज्यांसाठी इशारामाॅन्सूनपूर्व पावसाचा प्रभाव देशभर वाढत असून अनेक राज्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, लडाख, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, माहे, यानम, रायलसीमा, कराईकल, आसाम, त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्कीम, छत्तीसगड आणि विदर्भ या भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..या कालावधीत काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस, ताशी ३० ते ७० किलोमीटर वेगाने वारे, विजांचा कडकडाट, वादळे तसेच गारपिटीची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे. या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण होऊन उकाड्यापासून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.