Crime News : गर्भवती पत्नीने गाढ झोपलेल्या पतीवर टाकले उकळते तेल; वरून फेकली मिरची पावडर, धक्कादायक घटनेमागचं कारण आलं समोर

Woman Attacks Husband During Sleep:दिल्लीच्या मदनगीर परिसरात एका गर्भवती महिलेने आपल्या झोपलेल्या पतीवर उकळते तेल ओतून आणि मिरची पावडर भुरकून क्रूर हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली. ही घटना २ ऑक्टोबरच्या पहाटे ३:१५ च्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले पती दिनेश सध्या सफदरजंग रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) मृत्यूशी झुंज देत आहेत..दिनेश यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात सांगितले की त्यांना झोपेत असताना शरीरावर जळजळ जाणवली. डोळे उघडताच त्यांनी पत्नी साधनाला मिरची पावडर घेऊन उभे असलेले पाहिले. तिने त्यांच्यावर मिरची पाऊडर फेकली आणि गप्प बसण्याची धमकी दिली. त्यावेळी त्यांची सहा महिन्यांची मुलगी त्यांच्या शेजारी झोपली होती. या घटनेपूर्वी १ आणि २ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री दाम्पत्यात जोरदार वाद झाला होता. त्यानंतर साधनाने स्वयंपाकघरात तेल गरम केले आणि दिनेश झोपेत असताना त्यांच्यावर ओतले..दिनेश यांच्या किंकाळ्यांनी शेजाऱ्यांचे लक्ष वेधले. शेजारी दरवाज्यापर्यंत धावले पण साधनाने दरवाजा उघडण्यास नकार दिला. घरमालकाची मुलगी अंजली म्हणाली, "आम्ही दिनेश यांच्या किंकाळ्या ऐकल्या. वर गेल्यावर साधना दरवाजा उघडत नव्हती. दिनेश यांना गंभीर जखमा झाल्या होत्या. त्यांनी सांगितले की साधनाने त्यांच्यावर उकळते तेल आणि मिरची पावडर टाकली." अंजलीच्या वडिलांनी दिनेश यांच्या मेहुण्याला बोलावल्यानंतरच साधना दरवाजा उघडला आणि दिनेश यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..का घडला गुन्हा?हे जोडपं आठ वर्षांपासून विवाहित होते आणि त्यांचं नातं वादाच्या भोवऱ्यात होतं. सतत वाद, मारहाण यांसारख्या घटना घडत असा. पण ही भयानक घटनेपूर्वीच्या रात्री त्यांच्यात भांडण झाल्याची माहिती आहे.सुमारे दोन वर्षांपूर्वी साधनाने दिनेशविरुद्ध क्राइम अगेंस्ट वुमन सेलमध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती..दिनेश तिला मारहाण करायचा, मानसिक त्रास द्यायचा असाही तिचा आरोप होता..लग्न झाल्यापासून नवरा आणि त्याच्या घरच्या लोकांकडून त्रास दिला जात असल्याचे साधनाने तक्रारीत म्हणले होते.. पण नंतर तो वाद मिटवण्यात आला. पण हा त्रास सहन न झाल्याने साधना मनात रंग धरून होती आणि त्यातून तिने हे कृत्य केले असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे..साधनाविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत (BNS) गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्राथमिक अहवालानुसार, तिच्या गरोदरपणामुळे अद्याप अटक झालेली नाही..पोलिसांनी मदन मोहन मालवीय रुग्णालयाकडून वैद्यकीय अहवाल मिळाला नंतर तपास सुरू केला. अंबेडकर नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. ही घटना परिसरात चर्चेचा विषय ठरली आहे..FAQsWhat happened in the Delhi incident? / दिल्ली घटनेत काय घडले?दिल्लीच्या मदनगीर परिसरात साधना नावाच्या गर्भवती महिलेने आपल्या झोपलेल्या पतीवर उकळते तेल ओतले आणि मिरची पावडर भुरकली, ज्यामुळे दिनेश गंभीर जखमी झाले.What is the condition of the victim now? / पीडिताची सध्याची स्थिती काय आहे?पीडित दिनेश सध्या सफदरजंग रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात गंभीर अवस्थेत उपचार घेत आहेत.Why did the woman attack her husband? / महिलेने पतीवर हल्ला का केला?हल्ल्यापूर्वी दाम्पत्यात जोरदार वाद झाला होता, परंतु हल्ल्याचे नेमके कारण पोलिस तपासातून स्पष्ट होईल.What actions have the police taken? / पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?अंबेडकर नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.Was anyone else present during the incident? / घटनेदरम्यान आणखी कोणी उपस्थित होते का?होय, दाम्पत्याची सहा महिन्यांची मुलगी त्यांच्या शेजारी झोपली होती, पण ती या हल्ल्यात जखमी झाली नाही..