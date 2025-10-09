देश

Crime News : गर्भवती पत्नीने गाढ झोपलेल्या पतीवर टाकले उकळते तेल; वरून फेकली मिरची पावडर, धक्कादायक घटनेमागचं कारण आलं समोर

Pregnant Delhi Woman Pours Boiling Oil and Chili on Husband During Sleep : दिल्लीत गर्भवती महिलेने झोपलेल्या पतीवर उकळते तेल ओतले आणि मिरची पावडर फेकली. दिनेश गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल असून, पोलिस तपास करत आहेत.
Pregnant Wife Attacks Sleeping Husband with Boiling Oil | Shocking Case

Pregnant Wife Attacks Sleeping Husband with Boiling Oil | Shocking Case

Saisimran Ghashi
Woman Attacks Husband During Sleep:दिल्लीच्या मदनगीर परिसरात एका गर्भवती महिलेने आपल्या झोपलेल्या पतीवर उकळते तेल ओतून आणि मिरची पावडर भुरकून क्रूर हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना घडली. ही घटना २ ऑक्टोबरच्या पहाटे ३:१५ च्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले पती दिनेश सध्या सफदरजंग रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) मृत्यूशी झुंज देत आहेत.

