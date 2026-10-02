Gujarat UCC: गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी; काय असेल नियमावली?

Uniform civil code: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुजरातमधील समान नागरी कायदा विधेयकाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. उत्तराखंडनंतर समान नागरी कायदा लागू करण्यास मंजुरी मिळवणारे गुजरात हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता गुजरात सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच सविस्तर नियमावली जाहीर करणार आहे. त्यानंतर हा कायदा संपूर्ण राज्यात अधिकृतपणे लागू केला जाईल. .गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी या कायद्याचे स्वागत करताना म्हटलं की, समान नागरी कायदा हा राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क देणारा आहे. हे विधेयक गुजरातच्या माता-भगिनी आणि मुलींच्या कल्याणासाठी आणले गेले आहे. यूसीसीच्या माध्यमातून गुजरातने 'विकसित भारत २०४७' च्या उद्दिष्टाला गती देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. हा कायदा कोणत्याही समुदायाशी भेदभाव करत नाही, तसेच कोणाचेही मूलभूत अधिकार अथवा स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..Tembhurni Crime : गाडी पार्किंगच्या कारणावरून सुरू असलेले भांडण सोडविण्यास गेलेल्या एकाचा चाकूने भोसकून खून; दोन संशयित आरोपींना अटक.हे विधेयक धर्म किंवा पंथाचा भेद न करता विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांसारख्या वैयक्तिक बाबींचे नियमन करण्यासाठी एक सामाईक कायदेशीर चौकट तयार करते. मात्र, विधानसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर होण्यापूर्वी काँग्रेसने सभात्याग करत हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची आग्रही मागणी केली होती..Badnapur News : ‘साहेब, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, जनावरांसाठी चारा द्या’; वरुडीतील शेतकऱ्यांची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आर्जवी मागणी.विरोधकांनी या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शवला असून हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधारी भाजपने राजकीय फायद्यासाठी आणि अँटी-इन्कम्बन्सी रोखण्यासाठी हे विधेयक घाईघाईने मंजूर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.