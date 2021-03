राष्ट्रपतींवरील बायपास सर्जरी यशस्वी; 27 मार्चला केलं होतं AIIMS मध्ये दाखल

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर आज मंगळवारी दिल्लीच्या AIIMS हॉस्पिटलमध्ये बायपास सर्जरी करण्यात आली. ही सर्जरी यशस्वी झाली असून सध्या राष्ट्रपतींची तब्येत स्थिर आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विट करुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, मंगळवारी दिल्लीच्या एम्समध्ये भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर एक यशस्वी बायपास सर्जरी केली गेली आहे. मी या यशस्वी ऑपरेशनसाठी डॉक्टरांच्या टीमचं अभिनंदन करतो. राष्ट्रपतींच्या आरोग्याची माहिती घेण्यासाठी AIIMSच्या प्रमुखांशी चर्चा केली.

The President of India, Shri Ramnath Kovind has undergone a successful bypass surgery at AIIMS, Delhi.

I congratulate the team of Doctors for successful operation. Spoke to Director AIIMS to enquire about Rashtrapatiji’s health. Praying for his well-being and speedy recovery.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 30, 2021