नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर; राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला ईशान्य भारतातून प्रचंड विरोध होत आहे. संसदेतही काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला असला तरी, दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाले असून, त्याच्या वर अंतिम शिक्कामोर्तबही झाले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला सोमवारी लोकसभेची मंजुरी मिळाली त्यानंतर बुधवारी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतरशिक्कामोर्तब करण्यासाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक म्हणजे, एक मैलाचा दगड असल्याचे सांगून विधेयकाचं स्वागत केलंय.

President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis

भारतसाठी आणि भारताच्या करुणा आणि बंधुभावाच्या भावनेसाठी हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजुरी झाल्यानं मी आनंदी आहे. विरोधकांनीही त्या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. अनेकांच्या वर्षानुवर्षांच्या वेदनांवर यामुळं तोडगा निघणार आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125 तर, विरोधात 105 मते पडली. त्यामुळं बहुमत नसतानाही भाजपला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेता आलं.

A landmark day for India and our nation’s ethos of compassion and brotherhood!

Glad that the #CAB2019 has been passed in the #RajyaSabha. Gratitude to all the MPs who voted in favour of the Bill.

This Bill will alleviate the suffering of many who faced persecution for years.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2019