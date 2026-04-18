'काँग्रेस, काँग्रेस आणि फक्त काँग्रेस...;' मोदींचा केंद्रबिंदू त्याच नावाभोवती फिरला, संपूर्ण भाषणात किती वेळा उल्लेख केला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात समाजवादी पक्षावर जोरदार निशाणा साधला. आपल्या २९ मिनिटे आणि २० सेकंदांच्या भाषणात पंतप्रधानांनी पहिल्या दोन मिनिटांतच समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि काँग्रेसचा उल्लेख जास्त वेळा केला आहे. विरोधी पक्षांचा उल्लेख करतानाही त्यांनी समाजवादी पक्षाचा उल्लेख केला. शिवाय, पंतप्रधानांनी २०१२ ते २०१७ या काळात उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दाही अप्रत्यक्षपणे उपस्थित केला..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आज भारतातील प्रत्येक नागरिक पाहत आहे की, भारताच्या महिला शक्तीची वाढ कशी थांबली आहे. त्यांची स्वप्ने निर्घृणपणे चिरडली गेली आहेत. आमच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही, आम्ही यशस्वी होऊ शकलो नाही. नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरुस्ती झालेली नाही. यासाठी मी देशातील माता आणि भगिनींची माफी मागतो. पंतप्रधान मोदींनी यासाठी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आणि सांगितले की आमचे प्रयत्न थांबणार नाहीत. समाजवादी पक्षाला महिला-विरोधी असल्याचा कलंक काही प्रमाणात पुसून टाकण्याची संधी होती. .PM Narendra Modi: काँग्रेसने विधेयकाची भ्रूणहत्या केली, पापाची शिक्षा नक्की मिळेल; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे राष्ट्राला संबोधन.पंतप्रधान मोदींनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात समाजवादी पक्षाचा (एसपी) १० वेळा उल्लेख केला. विरोधी पक्षांतील इतर प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत पंतप्रधानांनी एसपीचा सर्वाधिक वेळा उल्लेख केला. इतर प्रादेशिक पक्षांमध्ये, त्यांनी टीएमसीचा सहा वेळा, डीएमकेचा सात वेळा आणि काँग्रेसचा ५८ वेळा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी समाजवादी पक्षाला घराणेशाहीचा पक्ष ठरवत असतानाच, महिलांचे हक्क नाकारून जोरदार टीका केली. .समाजवादी पक्षालाही महिला-विरोधी असल्याचा कलंक पुसून टाकण्याची संधी होती. पण समाजवादी पक्षाने ती संधीही गमावली. समाजवादी पक्ष राम मनोहर लोहिया यांना विसरला आहे. ते असेही म्हणाले की, समाजवादी पक्ष लोहियांना आधीच विसरला आहे. नारी शक्ती बंधन दुरुस्तीला विरोध करून समाजवादी पक्षाने लोहियांची सर्व स्वप्ने पायदळी तुडवली आहेत. समाजवादी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहे . उत्तर प्रदेशातील आणि देशातील महिला हे कधीही विसरणार नाहीत..Rahul Gandhi FIR प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टाने स्वतःचाच आदेश थांबवला, नेमकं काय घडलं?.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, नारी शक्ती वंदन दुरुस्ती ही काळाची गरज आहे. नारी शक्ती वंदन दुरुस्ती हा सर्व राज्यांची शक्ती समानतेने वाढवण्याचा प्रयत्न होता. संसदेत सर्व राज्यांच्या आवाजाला सशक्त करण्याचा हा प्रयत्न होता. सर्व राज्यांची शक्ती प्रमाणात वाढवण्याचा हा प्रयत्न होता. परंतु काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी संपूर्ण देशासमोर सभागृहात गर्भपात केला आहे. या गर्भपातासाठी काँग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पक्ष आणि डीएमके सारखे पक्ष जबाबदार आहेत.