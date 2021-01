'लिबर्टी'पेक्षा 'युनिटी'चा पुतळा पहायला येतात सर्वधिक लोक; 8 नव्या रेल्वेच्या उद्घाटनप्रसंगी म्हणाले PM मोदी

अहमदाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रविवारी गुजरातच्या केवाडियामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिद्वारे 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी'शी जोडणाऱ्या आठ रेल्वेंचा सकाळी 11 वाजता हिरवा झेंडा दाखवून शुभांरभ केला. या रेल्वे केवाडिया (स्टॅच्यू ऑफ युनिटी) पासून वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई आणि प्रतापनगरशी जोडल्या जाणार आहेत. केवाडिया रेल्वे स्टेशन अनेक सोयी-सुविधांनी युक्त आहे. हे देशातील पहिले ग्रीन बिल्डींग सर्टिफिकेट वाले रेल्वे स्टेशन आहे. व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिगच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम पार पडला.

Prime Minister Narendra Modi flags off eight trains connecting Statue of Unity in Kevadia, Gujarat with different regions of the country, via video conference. pic.twitter.com/QkzIB0bnKG

या शुभारंभ प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, रेल्वेच्या इतिहासात कदाचित असं पहिल्यांदाच होत असेल जेंव्हा देशाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातून एकाच ठिकाणासाठी एवढ्या ट्रेन्सना हिरवा झेंडा दाखवला गेला असेल. केवाडिया ही जागा देखील अशीच आहे. देशाला एक भारत, श्रेष्ठ भारत हा मंत्र देणाऱ्या सरदार पटेलांच्या सर्वांत उंच प्रतिमेमुळे या जागेची ओळख बनली आहे. केवाडिया रेल्वे कनेक्टिविटीमुळे आदिवासी लोकांचं आयुष्य देखील बदलणार आहे.

This connectivity will be beneficial for tourists coming to see the Statue of Unity but it will also help in changing the lives of the tribal community of Kevadiya. It will bring new opportunities for job and self-employment: Prime Minister Narendra Modi pic.twitter.com/kdTCJhhBdy

