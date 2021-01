देशाच्या गतीमान विकासासाठीचा कॉरिडॉर; PM मोदींच्या हस्ते जगातील पहिल्या डबल स्टॅक लाँग हॉल कंटेनर ट्रेनचा शुभारंभ

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (Western Dedicated Freight Corridor-WDFC) च्या 306 किमी लांब रेवाडी-मदार खंडाचे लोकार्पण केले आहे. इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन द्वारे चालणाऱ्या 1.5 किमी लांब अशा जगातील पहिल्या डबल स्टॅक लाँग हॉल कंटेनर ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.

Prime Minister Narendra Modi inaugurates 306 km Rewari-Madar section of the Western Dedicated Freight Corridor and flags off Double Stack Long Haul (1.5 km in length) container train run pic.twitter.com/zSw30TYJp2

— ANI (@ANI) January 7, 2021