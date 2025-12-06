School Instruction: आता सर्व गोष्टींची जबाबदारी मुख्यध्यापकांवर! शाळांसाठी नवीन निर्देश जारी; मंडळानं काय सांगितलं?

पंजाबमधील शाळांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ज्यामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पंजाब शालेय शिक्षण मंडळाने (PSEB) मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी आणि १२ वी च्या वार्षिक परीक्षांची तयारी सुरू केली आहे. मंडळाने राज्यातील सर्व शाळांच्या लॉगिन आयडीवर परीक्षा केंद्रे, वाटप केलेल्या बँका आणि उत्तरपत्रिका संकलन केंद्रांची संपूर्ण माहिती अपलोड केली आहे..बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, ज्या शाळेमध्ये परीक्षा केंद्र उभारले जाईल त्या शाळेचे प्रमुख "केंद्र नियंत्रक" म्हणून संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारतील. परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेपासून ते संकलन केंद्रापर्यंत उत्तरपत्रिका पोहोचवण्यापर्यंत सर्व गोष्टींची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. जर कोणत्याही शाळेच्या प्रमुखांना त्यांना नियुक्त केलेल्या परीक्षा केंद्रांबद्दल काही आक्षेप किंवा चिंता असतील तर त्यांनी त्यांचा अर्ज जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक) यांच्याकडे १० डिसेंबरपर्यंत सादर करावा. .IndiGo Crisis: इंडिगो संकटानंतर भाडेवाढीवर सरकारचा चाबूक! मंत्रालयाकडून भाडे मर्यादा लागू; विमान कंपन्यांची मनमानी थांबणार.जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी तीन शाळा निवडल्यानंतर आणि मंजूर केल्यानंतरच मुख्य कार्यालयात हा प्रश्न सोडवला जाईल. यावेळी मंडळाने संवाद व्यवस्थेची विशेष काळजी घेतली आहे. मागील अनुभवांमधून शिकले आहे. अनेकदा असे आढळून आले आहे की मंडळाकडे फक्त जुने शाळेचे फोन नंबर आहेत किंवा मुख्याध्यापक अनेकदा फोनला उत्तर देत नाहीत..ज्यामुळे परीक्षेच्या आपत्कालीन परिस्थितीत मोठ्या अडचणी येतात. या संवादातील तफावती दूर करण्यासाठी, मंडळाने शाळेच्या लॉगिन आयडीमध्ये कॉलम १ मध्ये मुख्याध्यापकांचा मोबाइल नंबर आणि कॉलम २ मध्ये सर्वात वरिष्ठ व्याख्याता किंवा शिक्षकांचा मोबाइल नंबर समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे..IndiGo Crisis: हजारो प्रवाशांना दिलासा! परतफेड ७ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करा अन्...; इंडिगोला सरकारचा अल्टीमेटम.जर कोणत्याही कारणास्तव मुख्याध्यापक अनुपलब्ध असतील तर दुसऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्याशी त्वरित संपर्क साधता येईल हे सुनिश्चित करणे हे मंडळाचे ध्येय आहे. मार्च २०२६ च्या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व शाळा प्रमुखांना १० डिसेंबरपर्यंत हे अपडेट आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.