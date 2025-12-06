School Instruction: आता सर्व गोष्टींची जबाबदारी मुख्यध्यापकांवर! शाळांसाठी नवीन निर्देश जारी; मंडळानं काय सांगितलं?

देश

School Instruction: आता सर्व गोष्टींची जबाबदारी मुख्यध्यापकांवर! शाळांसाठी नवीन निर्देश जारी

10th and 12th Exam Schools New Instructions: शाळांसाठी नवीन निर्देश जारी केले. १० डिसेंबरपर्यंत उत्तरे सादर करावी लागतील. मुख्याध्यापकांना सर्व गोष्टींची जबाबदारी देण्यात येईल.
10th and 12th Exam Schools New Instructions

10th and 12th Exam Schools New Instructions

Vrushal Karmarkar
पंजाबमधील शाळांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ज्यामुळे शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पंजाब शालेय शिक्षण मंडळाने (PSEB) मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १० वी आणि १२ वी च्या वार्षिक परीक्षांची तयारी सुरू केली आहे. मंडळाने राज्यातील सर्व शाळांच्या लॉगिन आयडीवर परीक्षा केंद्रे, वाटप केलेल्या बँका आणि उत्तरपत्रिका संकलन केंद्रांची संपूर्ण माहिती अपलोड केली आहे.

