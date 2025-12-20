Prithviraj Chavan on Epstein files : ‘मराठी माणूस पंतप्रधान होणार’ यावर पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलं वक्तव्य, फुसका बार की मराठी पंतप्रधान?

Marathi Leader PM Speculation : माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमेरिकेतील बहुचर्चित एपस्टीन फाईल्स प्रकरणावर केलेल्या वक्तव्यामुळे भारतीय राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेत या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती जाहीर झाल्यास त्याचे पडसाद भारतातही उमटू शकतात, असे सूचक विधान करत चव्हाण यांनी “यामुळे मराठी माणसाला देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते,” असा दावा केला..कराड येथे पत्रकारांशी बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, “एपस्टीन प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू होती. मात्र भारतात याबाबत शांतता होती. मी कराडमध्ये एका पत्रकाराला याची माहिती दिली. त्यानंतर मला हिणवले गेले. पण मागील दोन दिवसांत ‘एपस्टीन फाईल’ काय आहे, याची चर्चा भारतात सुरू झाली आहे, हे वास्तव आहे.”.चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, “हे प्रकरण अमेरिकेच्या संसदेच्या अखत्यारित येते. अमेरिकन संसदेनं याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया राबवली असून, चुकीची किंवा अप्रमाणित माहिती बाहेर जाण्याचा प्रश्न नाही. ही भारतीय संसद नाही, तर अमेरिकेची संसद आहे. १९ डिसेंबर रोजी या संदर्भातील मोठ्या प्रमाणावर माहिती जाहीर झाली अजून पुढे होत आहे. जवळपास ३०० जीबी इतका डेटा असल्याने हळूहळू याची माहिती बाहेर पडत आहे. भारताशी संबंधित माहिती बाहेर यायला काही कालावधी लागू शकतो.”.“काँग्रेसचा नव्हे, तर भाजपचाच पंतप्रधान होणार का?” असा प्रश्न विचारल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “आपल्या देशात संसद बहुमतावर चालते. सध्या परिस्थिती कितीही उलटसुलट झाली तरी काँग्रेसला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. राहुल गांधी, बारामतीचा कोणी किंवा कराडचा कोणी पंतप्रधान होणार नाही. जर काही घडलं, तर भाजपचाच नेता पंतप्रधान होईल. त्यामुळेच मी म्हटलं होतं की मराठी माणसाला देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळू शकते. अशी संधी मिळावी, ही माझी सदिच्छा आहे. अजून काही दिवस बाकी आहेत; यात काय घडतं, ते पाहावं लागेल.” अशी प्रतिक्रिया चव्हाण यांनी दिली. चव्हाण यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून, येत्या काळात एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे..एपस्टीन फाईल्स प्रकरण : नेमकं काय आहे?जेफ्री एपस्टीन हा अमेरिकेतील कुख्यात अब्जाधीश असून, अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषण, मानव तस्करी आणि प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला होता. २०१९ मध्ये न्यूयॉर्कमधील तुरुंगात एपस्टीनचा संशयास्पद मृत्यू झाला. मात्र त्यानंतरही या प्रकरणाशी संबंधित अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले..Epstein Files Explained : मोदी सरकार कोसळणार? एपस्टीन फाइल्स काय आहे, भारतातील नेते का घाबरले? संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर....एपस्टीनशी संबंधित फाईल्स, कागदपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब, संपर्क यादी, प्रवास नोंदी आणि आर्थिक व्यवहार याबाबत अमेरिकेत दीर्घकाळ न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. या फाईल्समध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय नेते, उद्योगपती, राजघराण्यांशी संबंधित व्यक्ती, सेलिब्रिटी आणि प्रभावशाली लोकांची नावे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे..या पार्श्वभूमीवर, जर एपस्टीन प्रकरणातील कोणतीही माहिती भारताशी किंवा भारतीय राजकारणाशी अप्रत्यक्षपणे जोडली गेली, तर त्याचे राजकीय, सामाजिक आणि राजनैतिक पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाकडे भारतासह जगाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.