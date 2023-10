Sanjay Singh: मद्य घोटाळ्यात संजय सिंह यांनी कोट्यवधींची माया जमवल्याचे पुरावे?; ईडीचा दावा

By

नवी दिल्ली : संजय सिंह यांनी दिल्लीच्या कथीत मद्य घोटाळ्यातून कोट्यवधींची माया जमवल्याचे पुरावे आपल्याकडं असल्याचा दावा ईडीनं केला आहे. या प्रकरणात त्यांना नुकतीच अटक झाली आहे. सुत्रांच्या माहितीमुळं याप्रकरणात आता आणखीनच पेच वाढणार आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Probe agency ED has proof Sanjay Singh got crores in Delhi liquor scam)

दिल्लीतील आता रद्द करण्यात आलेलं दिल्लीचं मद्य धोरण तयार करण्यात संजय सिंह यांचा प्रामुख्यानं सहभाग होता, त्यांना दिनेश अरोरा यांनी कोट्यवधी रुपये देऊ केले आहेत, याचे पुरावे आमच्याकडं आहेत, असं ईडीनं म्हटल्याचं वृत्त सूत्रांच्या हवाल्यानं इंडिया टुडेनं दिलं आहे. (Latest Marathi News)

संजय सिंह यांना ईडीकडून अटक

सन 2021-22 च्या दिल्लीच्या अबकारी धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसंदर्भात राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना बुधवारी ईडीनं अटक केली. आम आदमी पार्टीचा तिसरा सर्वोच्च नेता एका केंद्रीय एजन्सीने ताब्यात घेतल्यानं दिल्लीच्या सत्ताधारी पक्षाला अर्थात आपला मोठा धक्का बसला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर आता या प्रकरणाशी संबंधित प्रकरणात अटक झालेले संजय सिंह हे आपचे हायप्रोफाईल नेते आहेत.

मोदींमध्ये अस्वस्थता

संजय सिंह यांची अटक पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. यावरून, "मोदींमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे, निवडणुकीपर्यंत ते आणखी अनेक विरोधी नेत्यांना अटक करतील," असं आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. तर अटकेपूर्वी रेकॉर्ड केलेल्या एका व्हिडिओ संदेशात संजय सिंह म्हणतात की, ईडी कोणत्याही पुराव्याशिवाय जबरदस्तीनं आपल्याला अटक केली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

"मला मरणं मान्य आहे पण झुकणे नाही. मी अदानींचे घोटाळे उघडकीस आणले आणि ईडीकडे अनेक तक्रारी केल्या, पण अदानींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. भविष्यातही मी अदानींविरोधात बोलत राहीन. आम्ही केजरीवालांचे सैनिक आहोत, अत्याचाराला तोंड देत मागे हटणार नाही," असं सिंह यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हटलं आहे.