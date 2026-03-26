तू I Love You म्हणाली नाहीस? प्राध्यापकाने भरवर्गात केलं प्रपोज, वाटायला चॉकलेट्सही आणली; विद्यार्थीनीने...

कॉलेजमधील प्राध्यापकानेच क्लास सुरू असतानाच एका विद्यार्थीनीला सर्वांसमोर प्रपोज केलं. यावेळी संबंधित विद्यार्थीनीने प्राध्यापकाला जाबही विचारला. त्यानंतर विद्यार्थीनींनी प्राध्यापकाची चपलेनं मार देत धुलाई करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कर्नाटकातील बंगळुरूत नेलमंगलाजवळ असलेल्या श्री सिद्धार्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेड़िकल सायन्सेस अँड रिसर्च सेंटर कॉलेजमध्ये हा प्रकार घडलाय. Classroom Proposal Controversy Professor Faces Backlash After Proposing Student.प्राध्यापकाने भरवर्गात प्रपोज करताच विद्यार्थीनी भडकली. एका विद्यार्थ्याने प्राध्यापकाच्या दिशेनं चप्पल भिरकावलं तर इतर विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकाला चोप दिला. बुधवारी ही घटना घडली असून काही विद्यार्थ्यानी याचा व्हिडीओ शूट केलाय..Mumbai : १७ वर्षीय मुलानं भरधाव वेगात उडवलं, सायकलने जाणाऱ्या उद्योजकाचा मृत्यू; घटना सीसीटीव्हीत कैद.व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसतं की, प्राध्यापक क्लासमध्ये बोलत असताना दावा करतो की या बॅचमधील एका विद्यार्थीनीनं मला प्रपोज केलं होतं आणि माझंही तिच्यावर प्रेम आहे. हा क्षण सेलिब्रेट करण्यासाठी प्राध्यापकानं चक्क क्लासमध्ये चॉलकेटही वाटली..विद्यार्थीनीने प्राध्यापकाच्या दाव्यावर आक्षेप घेत म्हटलं की, मी असं बोलले नाही आणि हे प्रकरण प्राचार्यांकडे न्या. मी कधी तुम्हाला प्रपोज केलं असा सवालही तिने विचारला. प्राध्यापकांनी यावर विचारलं की तु मला आय लव्ह यू मोहम्मद म्हणाली नव्हती का? तु असं बोलली नाही का? तू प्रपोज केलंस हे सीसीटीव्हीमध्येही कैद झाल्याचा दावा प्राध्यापकांनी केला. प्राध्यापकांचे दावे फेटाळून लावत संतप्त विद्यार्थीनीने तुम्ही सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा अशी मागणी केली..क्लासमध्ये विद्यार्थी संतप्त झाल्याचं दिसताच प्राध्यापक तिथून निघून जायच्या प्रयत्नात होता. त्यावेळी विद्यार्थीनीला मी तुझ्याशी उद्या बोलेन यावर असं प्राध्यापकांनी म्हणताच तिने मला बोलायचं नाहीय असं सांगितलं. यानंतर प्राध्यापकाला वर्गाबाहेर विद्यार्थ्यांनी चोप दिला..प्राध्यापकाने वर्गातून जातानाही विद्यार्थीनीला म्हटलं की, मी तुझ्याशी उद्या बोलेन, तसंच इतरांना चॉकलेट घ्या असं सांगितलं. प्राध्यापकाने एका बॉक्समधून चॉकलेट आणली होती. दुसऱ्या एका व्यक्तीला प्राध्यापकाने विद्यार्थ्यांना चॉकलेट वाटण्यास सांगितलं होतं. अद्याप या प्रकरणी विद्यार्थीनी किंवा प्राध्यापक, कॉलेज प्रशासन यांच्याकडून कोणतीच तक्रार दाखल झालेली नाही..प्राध्यापक क्लासमधून बाहेर जाताच तणाव वाढला. प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वादही झाला होता. कॉलेज कॅम्पसमध्ये इतर विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकाला चोप दिला. एका विद्यार्थ्याने प्राध्यापकाला चपलेनं मारलं याचाही व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.