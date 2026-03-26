देश

तू I Love You म्हणाली नाहीस? प्राध्यापकाने भरवर्गात केलं प्रपोज, वाटायला चॉकलेट्सही आणली; विद्यार्थीनीने...

Professor Propose Girl Video Viral भरवर्गात प्राध्यापकाने विद्यार्थीनीला प्रपोज केलं आणि वर्गात वाटायला चॉकलेट्स आणली होती. मात्र विद्यार्थीनीने आक्षेप घेतल्यानंतर इतर विद्यार्थ्यांनी वर्गाबाहेर प्राध्यापकाला चोप दिला.
Viral Video Professor Proposal to Student in Classroom Ends in Chaos

Viral Video Professor Proposal to Student in Classroom Ends in Chaos

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कॉलेजमधील प्राध्यापकानेच क्लास सुरू असतानाच एका विद्यार्थीनीला सर्वांसमोर प्रपोज केलं. यावेळी संबंधित विद्यार्थीनीने प्राध्यापकाला जाबही विचारला. त्यानंतर विद्यार्थीनींनी प्राध्यापकाची चपलेनं मार देत धुलाई करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कर्नाटकातील बंगळुरूत नेलमंगलाजवळ असलेल्या श्री सिद्धार्थ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेड़िकल सायन्सेस अँड रिसर्च सेंटर कॉलेजमध्ये हा प्रकार घडलाय. Classroom Proposal Controversy Professor Faces Backlash After Proposing Student

