Cockroach Janata Party: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन; कॉक्रोच जनता पार्टीची घोषणा, जंतरमंतरवर शनिवारी निदर्शने

नवी दिल्ली: ‘सीबीएसई’च्या उत्तरपत्रिका तपासणीतील गोंधळ तसेच ‘नीट’सह अन्य महत्त्वाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणाची जबाबदारी घेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीकडून (सीजेपी) आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.आंदोलनाचा भाग म्हणून येत्या शनिवारी (ता.६) जंतरमंतरवर निदर्शने करणार असल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले. कॉक्रोच जनता पार्टीने तीन प्रवक्त्यांची नेमणूक केली असून त्यात दास यांच्याशिवाय विजेता दहिया आणि आशुतोष रांका यांचा समावेश आहे..‘‘सीबीएसई’च्या प्रकरणातील गोंधळ निदर्शनास आल्यानंतर या संस्थेच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची इतरत्र बदली करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही, असा सवाल युवक करीत आहेत,’’ असे दास म्हणाले..सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. हे आंदोलन योग्य मार्गावर आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी मोहीम सुरू करणारे अभिजित दीपके हे आंदोलनाचे नेतृत्व करणार असल्याचे दास यांनी यावेळी स्पष्ट केले..धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी सह्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आतापर्यंत या प्रस्तावावर आठ लाख लोकांनी सह्या केल्या आहेत.- आशुतोष रांका, प्रवक्ते, ‘सीजेपी’.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.युवक आणि नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी त्यांच्या हातातील झेंडे सोडत आंदोलनात सामील व्हावे.- विजेता दहिया, प्रवक्ते, ‘सीजेपी’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.