देश

Cockroach Janata Party: शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन; कॉक्रोच जनता पार्टीची घोषणा, जंतरमंतरवर शनिवारी निदर्शने

Demonstration against education policies in Delhi: सीबीएसई तपासणीतील गोंधळ, नीटसह महत्त्वाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीचे जंतरमंतरवर शनिवारी व्यापक आंदोलन
Jantar Mantar Set for Protest as Activists Seek Education Minister’s Exit

Jantar Mantar Set for Protest as Activists Seek Education Minister’s Exit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: ‘सीबीएसई’च्या उत्तरपत्रिका तपासणीतील गोंधळ तसेच ‘नीट’सह अन्य महत्त्वाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणाची जबाबदारी घेत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी व्यापक आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती कॉक्रोच जनता पार्टीकडून (सीजेपी) आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

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