CJP Protest : आंदोलक पुन्हा जंतरमंतरवर; शरद  पवार, अरविंद केजरीवाल यांची उपस्थिती

नवी दिल्ली - संसदेवरील सोमवारचा मोर्चा आणि आंदोलकांवर दिल्ली पोलिसांनी ल्युटन्स दिल्लीमध्ये जागोजागी केलेल्या लाठीमाराच्या घटनांनंतर जंतरमंतरवर मोडीत निघालेले कॉक्रोच जनता पक्षाचे आंदोलन आज हजारो तरुणांच्या सहभागामुळे पुन्हा नव्या जोमाने उभे झाले. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थिती लावली..संसदेवरील मोर्चाच्या आंदोलनानंतर सोमवारी पोलिसांनी जंतरमंतरचे आंदोलनस्थळही पूर्णपणे रिकामे केले होते. त्यामुळे कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना जंतरमंतरशेजारीच असलेल्या केरळ हाऊसबाहेर आश्रय घ्यावा लागला होता. पण आज सकाळी दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्याच ठिकाणी व्यासपीठ उभारून आंदोलनाची नव्याने सुरुवात केली आणि त्याला हजारो तरुणांनी पूर्वीच्याच जोशाने प्रतिसाद दिला. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आतिशी, खासदार संजय सिंह, माजी मंत्री गोपाल राय यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे नेतेही आज जंतरमंतरवर पोहोचले..मागण्यांवर विचार व्हावा - पवारराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भर पावसात जंतरमंतरवर पोहोचून आंदोलकांचा उत्साह वाढवला. त्यांच्यासोबत खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार अमर काळे होते. ‘आपल्या न्याय्य मागणीसाठी उपोषण आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून लढा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी जी वागणूक दिली, ती लोकशाही मूल्यांना न शोभणारी आहे,’ असे पवार यांनी म्हटले आहे. पवार यांनी आज आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली, जखमींची विचारपूस केली; तसेच त्यांच्या मागण्या सविस्तर जाणून घेतल्या..मागण्यांवर आंदोलक ठामशिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी आणि अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशा मागण्यांवर ठाम असल्याचे कॉक्रोच जनता पक्षाने म्हटले आहे. ही लढाई दीर्घकाळ चालणारी असून ती आम्ही जिंकणारच, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..‘काँग्रेस विरुद्ध जंतरमंतर’ स्पर्धाजंतरमंतरवरील आंदोलन सुरू होऊन ३१ दिवस लोटले, तरी त्याकडे पाठ फिरविणारे राहुल गांधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानापुढे धरणे दिल्याने आता राहुल गांधी आणि अभिजीत दीपके-अरविंद केजरीवाल यांच्यात चुरस लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कॉक्रोच जनता पक्षाचे आंदोलन कमकुवत करण्यासाठीच पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल गांधी यांना आपल्या निवासस्थानापुढे धरणे देण्यासाठी बसविले, असा आरोप ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांनी केला..आपल्या मागणीसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर व नागरिकांवर दडपशाही करण्यापेक्षा सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा संवेदनशीलपणे विचार करावा; तसेच त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत योग्य ती कार्यवाही करावी.- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.