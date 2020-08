चक्क आरोग्य मंत्र्यांनी स्वच्छ केलं कोविड रुग्णालयातील शौचालय! (Video)

एखाद्या राज्याचा मंत्री म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येते ती लाल दिव्याची गाडी, इस्त्री केलेले कपडे तसेच दिसतो तो त्यांच्यातील एक वेगळ्याच प्रकारचा तोरा! आज आपल्याला देशात ही राजकारणी लोकं नुसती आश्वासनं देऊन फुशारक्या मारताना दिसतात. पण असेही काही आमदार, खासदार आणि मंत्री असतात जे उक्ती प्रमाणे कृती करतात. ते आपल्या कृतीतूनच एक आदर्श निर्माण करत असतात. असाच एक किस्सा काल पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेश (Puducherry) असणाऱ्या राज्यात घडला, जो बाकीच्या राज्यातील राजकारणी मंडळींसाठी ही कृती आदर्श निर्माण करणारी आहे.

#WATCH Puducherry Health Minister Malladi Krishna Rao cleaned a toilet at a #COVID19 ward at Indira Gandhi Govt Medical College & Hospital, during his visit to the hospital today. pic.twitter.com/3LFRrtD3iQ

— ANI (@ANI) August 29, 2020