पेट्रोल पंप चालकाने मागितली उधारी अन् मंत्र्यांवर आली 'ही' वेळ

पाँडिचेरी : पेट्रोल पंप चालकाने सरकारकडे माझी उधारी असून, उधारी नाही दिली तर गाडीत पेट्रोल भरणार नाही अशी भूमिका घेतल्याने एका मंत्र्याला चक्क गाडी सोडून बसने प्रवास करावा लागल्याची घटना घडाली आहे.

#WATCH Puducherry Minister R Kamalakannan travelled by a bus to participate in a meeting after a Cooperative’s petrol station refused to fill fuel in his car in view of alleged pending dues from government departments. (3.1.20) pic.twitter.com/3UHbtJOdPH

— ANI (@ANI) January 4, 2020