पुणे–बंगळूर प्रवास आता फक्त सात तासांत! तब्बल 55 हजार कोटींचा नवा आठपदरी महामार्ग ठरणार गेमचेंजर, महाराष्ट्र-कर्नाटकातून जाणार मार्ग
Pune–Bengaluru 8-Lane Expressway to Begin in 2026 : पुणे–बंगळूर नवा आठपदरी महामार्ग २०२६ मध्ये सुरू होणार असून फक्त दोन वर्षांत पूर्ण होईल. या मार्गाने बेळगाव ते बंगळूर प्रवास चार ते पाच तासांत शक्य होणार आहे.
बेळगाव : पुणे ते बंगळूर हा प्रवास केवळ सात तासांत पूर्ण करण्याची हमी देणाऱ्या नव्या आठ पदरी महामार्गाचे (Pune to Bengaluru New 8-Lane Expressway) काम २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे. या महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर बेळगाव ते बंगळूर हा प्रवासही केवळ चार ते पाच तासांत पूर्ण करता येणार आहे.