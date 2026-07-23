Weather News Maharashtra : पुणेकरांनो सावधान! घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट; राज्यात २५ जिल्ह्यात पावसाची शक्यता, पुढचे चार दिवस असा असेल अंदाज

Maharashtra Monsoon Update : मागच्या दोन दिवसांपासून कोकण आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. कोकणासह मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील अनेक भागांत जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आज (ता. २३) पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यासाठी रेड अलर्ट कायम ठेवला आहे..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पालघरच्या दक्षिण भागात, वसई-विरार, भाईंदर, मुंबईच्या उत्तर उपनगरांमध्ये, भिवंडी, कल्याण तसेच नाशिक आणि पुणे घाटमाथ्यावर पुढील दोन ते तीन तासांत मध्यम ते मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. उपग्रह चित्रांमध्ये कोकण, पालघर आणि दक्षिण गुजरात परिसरात दाट ढगांची पट्टी सक्रिय असल्याचे दिसून येत आहे..राज्यात मॉन्सूनला पोषक वातावरण कायम आहे. मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील बिकानेरपासून मध्य भारत मार्गे ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. तसेच उत्तर मध्य प्रदेशावर उंच स्तरावरील चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून मध्य भारतात परस्परविरोधी वाऱ्यांचे क्षेत्रही सक्रिय आहे. त्यामुळे पुढील २४ तास राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..दरम्यान, बुधवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत भिरा येथे राज्यातील सर्वाधिक ३०९ पाऊस नोंदविण्यात आला. तर वर्धा येथे कमाल ३६.२ अंश सेल्सिअस तापमान आणि महाबळेश्वर येथे नीचांकी १७.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हवामान विभागाने नागरिकांना नदी-नाल्यांच्या परिसरात जाणे टाळण्याचे, घाटमार्गांवर प्रवास करताना विशेष खबरदारी घेण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..Weather News Maharashtra : कमी दाब क्षेत्राचा हवामानावर परिणाम ४८ तासांत पाऊस वाढणार; पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, सातारासह अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट.मुसळधार पावसाची शक्यता (रेड अलर्ट) :पुणे घाटमाथा.अतिजोरदार पावसाची शक्यता (ऑरेंज अलर्ट) :पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक घाटमाथा, सातारा घाटमाथा.जोरदार पावसाची शक्यता (येलो अलर्ट) :मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाटमाथा, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली.विजांसह वादळी पावसाची शक्यता (येलो अलर्ट) :नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, बुलडाणा, वाशीम, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.