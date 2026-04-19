Crime: लॅबमध्ये बोलवलं; संधी मिळताच जवळ ओढून चुंबन घेतलं, नंतर...; शाळेतच महिला शिक्षिकेसोबत दुसऱ्या शिक्षकाचं विकृत कृत्य

पंजाबमधील बठिंडा येथे शाळेच्या आवारात एका महिला शिक्षिकेचा दुसऱ्या शिक्षकाने विनयभंग आणि लैंगिक अत्याचार केला. पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी शिक्षकाने प्रथम कपाटाची तपासणी करण्याच्या बहाण्याने महिला शिक्षिकेला एका खोलीत बोलावले. नंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. महिला शिक्षिका तिथून निसटण्यात यशस्वी झाली आणि तिने दुसऱ्या सहकारी शिक्षकाला याची माहिती दिली. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल केला..महिला शिक्षिकेने पोलिसांना सांगितले, "माझी जुलै २०१८ मध्ये शाळेत विज्ञान शिक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली. मी जून २०२३ पासून मोड मंडी गावातील शाळेत विज्ञान शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. आमच्या शाळेतील विज्ञान प्रयोगशाळेचे काम सुरू आहे. प्रयोगशाळेत कपाटे आहेत आणि त्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यातील काही कपाटे व्यवस्थित बंद होत नव्हती. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. .मी स्वतः या समितीची सदस्य आहे आणि मोड मंडी येथील गणिताचे एक शिक्षकही त्या समितीचे सदस्य आहेत. आज आम्ही वरिष्ठ गणिताच्या शिक्षकांना सांगितले की कपाटे नीट बंद नाहीत. ते म्हणाले, "कोणती बंद नाहीत ते मी तुम्हाला दाखवतो." मी त्यांच्यासोबत विज्ञान प्रयोगशाळेत गेले, आणि त्यांनी मला सांगितले की कपाटे दुरुस्त केली जातील, पण तुम्ही पार्टी केली नाही. मी त्यांना सांगितले की मी काल मिठाई आणली होती आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना खाऊ घातली, पण तुम्ही तिथे नव्हता. .महिला शिक्षिका म्हणाली, मग ते माझ्या दिशेने येऊ लागले, म्हणून मी मागे सरकले. मग अचानक त्यांनी माझा हात पकडला आणि मला त्यांच्याकडे ओढले. त्याने माझ्या गळ्याभोवती हात टाकून पूर्ण ताकदीने माझा गळा दाबला आणि माझ्या तोंडाच्या उजव्या बाजूला चुंबन घेतले. जेव्हा मी स्वतःला सोडवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्या शिक्षकाने जबरदस्तीने माझ्या तोंडाच्या डाव्या बाजूला चुंबन घेतले आणि म्हणाला, 'माझी पार्टी संपली. .जेव्हा मी रडत होते, तेव्हा त्याने आपला दुसरा हात माझ्या तोंडावर ठेवून माझे तोंड दाबले. त्यानंतर, त्याने दोन्ही हातांनी माझे खांदे पकडले आणि माझ्यासोबत अश्लील कृत्य करण्यास सुरुवात केली. यावेळी मी इतकी घाबरले होते की कोणालाही काही सांगण्याचे धाडस माझ्यात नव्हते. जे घडले ते मी कोणालाही सांगितले नाही. मी शिक्षकाच्या पकडीतून स्वतःला जबरदस्तीने सोडवून घेतले आणि ताबडतोब लॅबमधून बाहेर पडले. शिक्षक निघून जात असताना, 'जर मी कोणाला सांगितले, तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील,' असे म्हणून त्यांनी मला धमकी दिली..आमच्या शाळेत माझ्यासोबत काम करणाऱ्या आणि माझी काळजी घेणाऱ्या महिलांना मी संपूर्ण हकीकत सांगितली. मी माझ्या कुटुंबातील सदस्यांना फोनवरून संपूर्ण घटनेबद्दल सांगितले. मी माझ्या कुटुंबासोबत पोलीस स्टेशनमध्ये आले आणि त्यांना सांगितले की, माझ्यासोबत जे घडले ते सांगितल्यानंतर मी माझा जबाब दिला आहे. पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे."