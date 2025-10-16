Punjab DIG Harcharan Singh Bhullar : कोट्यवधींची रोकड, दीड किलो सोने, आलिशान गाड्या, दागिने, फ्लॅट्स अन् मोजणी अजून सुरूच!

CBI Raid on Punjab DIG Harcharan Singh Bhullar's Spots : पंजाबमध्ये पाच लाख रुपयांची लाच घेताना, सीबीआयने रंगेहाथ अटक केलेले भ्रष्ट डीआयजी हरचरण भुल्लर यांच्या ठिकाणांच्या घेण्यात आलेल्या झाडाझडतीत कुबेराचं घबाड सापडलं आहे. कोट्यवधींची रोकड, सोन्याचे दागिणे, महागड्या घड्याळी, अलिशान कार आणि बरच काही पाहून तपास अधिकारी हबकले होते.
सीबीआयने भुल्लर यांना पाच लाखांची लाच घेतना रंगेहाथ पकडल्यानंतर, त्यांच्या अन्य कार्यालयांसह घरी छापेमारी केली. ज्यामध्ये आतापर्यंत प्राप्त माहितीनुसार पाच कोटी रुपयांची रोख रक्कम, दीड किलो सोने, महागड्या घड्याळी आणि मर्सिडिज, ऑडी सारख्या अलिशान कारच्या चाव्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
तर महत्वाची बाब म्हणजे डीआयजींच्या आवारातून जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कमेची अद्यापही मोजणी सुरूच आहे. शिवाय, सोने-चांदींच्या दागिन्यांसह अनेक फ्लॅट्स व जमिनीची कागदपत्रे देखील जप्त करण्यात आले आहे.
सीबीआयने भुल्लर यांच्यासह आणखी एका व्यक्तीला या लाचखोरीत्या प्रकरणात रंगेहाथ अटक केली आहे. तर धक्कादायक बाब म्हणजे हरचरण सिंग भुल्लर यांचे वडील मेजर मेहल सिंग भुल्लर पंजाब पोलिस दलातच डीजीपी होते आणि त्यांचे धाकटे बंधू काँग्रेसचे माजी आमदार आहेत.
