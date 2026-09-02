IPS Officers Transfer : पोलिस विभागात मोठा फेरबदल; ८ IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, 'या' सरकारचा तडकाफडकी निर्णय

Police Department Reshuffle : पंजाब सरकारने पोलिस विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले असून, आठ IPS अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये फेरबदल करण्यात आला आहे. अमृतसर बॉर्डर रेंजच्या IG पदासह मानसा, बठींडा, पटियाला आणि मोहालीच्या SSP पदांवरही नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या फेरबदलामुळे राज्यातील पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत..गुरप्रीत सिंह भूल्लर यांची अमृतसर बॉर्डर रेंजच्या IGपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सध्या नवीन नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होते. ते हरमनबीर सिंह यांची जागा घेतील. दरम्यान, हरमनबीर सिंह यांच्याकडे अमृतसरच्या पोलिस आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यापूर्वी ते अमृतसर बॉर्डर रेंजचे DIG म्हणून कार्यरत असताना अमृतसर पोलिस आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळत होते..मानसा एसएसपीपदावरही बदल करण्यात आला आहे. मानसा आणि मीना यांची बदली करून त्यांची AIG कर्मिक-1, CPO पंजाब या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी पटियाला येथे SP मुख्यालय म्हणून कार्यरत असलेले वैभव चौधरी यांची मानसा एसएसपीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..पटियाला आणि मोहालीच्या एसएसपींची परस्पर बदलीपटियालाचे एसएसपी वरुण शर्मा यांची बदली करून त्यांना मोहालीचे एसएसपी करण्यात आले आहे. तर मोहालीचे एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस यांची पटियाला एसएसपीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांची परस्पर अदलाबदल झाली आहे..IPS Brijesh Singh: डिजिटल अरेस्टपासून ‘सायबर गुलामगिरी’पर्यंत धक्कादायक वास्तव; आयपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांचा मोठा इशारा.बठींडा एसएसपीपदाचीही जबाबदारी बदललीIG कर्मिक-1, CPO पंजाब पदावर कार्यरत असलेले सुहल कासिर मीर यांची बठींडा एसएसपीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते ज्योती यादव यांची जागा घेतील. ज्योती यादव यांच्याकडे ८२व्या बटालियन पीएपी, चंदीगडच्या कमांडंटपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.पंजाब सरकारच्या या फेरबदलामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पोलिस दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल झाला आहे. आगामी काळात या प्रशासकीय फेरबदलाचा पोलिस विभागाच्या कार्यपद्धतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.