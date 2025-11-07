देश

'अल्पवयीन विवाहित मुलीशी लैंगिक संबंध म्हणजे बलात्कारच!' High Court चा ऐतिहासिक निर्णय, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा फेटाळला

Impact on Child Rights and Marriage Laws in India : या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले, की कायद्यापेक्षा धर्म किंवा परंपरा वरचढ ठरू शकत नाही, आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण हेच सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
Punjab and Haryana High Court Case

Punjab and Haryana High Court Case : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले की, 'लग्न झाले असले तरी १८ वर्षांखालील मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा कायदेशीर दृष्ट्या बलात्कार मानला जाईल.'

