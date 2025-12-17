Punjab : तुरुंगात २०० कैद्यांकडून पोलिसांवर हल्ला, एसपींचं डोकं फोडलं; इतर अधिकारी पळून गेल्यानं वाचला जीव

पंजाबच्या लुधियानातील मध्यवर्ती कारागृहात मंगळवारी सायंकाळी कैद्यांच्या दोन गटात हिंसक झटापट झाली. तुरुंग प्रशासन आणि पोलिसांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला असता कैद्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवरच हल्ला केला. तुरुंग अधीक्षक कुलवंत सिद्धू यांच्या डोक्यात विटांनी मारहाण करण्यात आली. एसपी कुलवंत गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जवळपास अडीचशे कैद्यांकडून पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला. या घटनेनं खळबळ उडाली असून तुरुंगात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..ताजपूर रोडवर असलेल्या मध्यवर्ती कारागृहात मंगळवारी दिवसा कैद्यांमध्ये वाद झाला होता. यानंतर सायंकाळी सात वाजता पुन्हा कैद्यांमध्ये जोरदार भांडण सुरू झालं. त्यावेळी तुरुंग अधीक्षक सिद्धू यांच्यासह इतर अधिकारी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी गेले असता त्यांच्यावरही कैद्यांनी हल्ला केला. एका कैद्यानं एसपी कुलवंत सिद्धू यांच्या डोक्यात विट मारल्यानं ते गंभीर जखमी झाले..आम्हाला मत दिलं नाही तर लाडकी बहीण योजना बंद करू, भाजप नेत्यांकडून ब्लॅकमेल; भाजपच्या माजी महानगराध्यक्षाचा आरोप.एसपी कुलवंत सिद्धू यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तर कैदी आक्रमक झाल्याचं दिसताच इतर अधिकारी तिथून पळून गेले आणि जीव वाचवला. २०० ते २५० कैद्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. घटनेनंतर कारागृहात तणावाचं वातावरण निर्माण जालं होतं..पोलीस आयुक्त स्वप्न शर्मा या घटनेनंतर तुरुंगात पोहोचले. या घटनेची माहिती तुरुंग मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर यांना देण्यात आली. तुरुंग अधिकाऱ्यांना पूर्ण अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर तुरुंगात रुग्णवाहिका, अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आलं आहे. तुरुंग परिसर पूर्णपणे सील करण्यात आला आहे..वरिष्ठ पोलीस अधिकारीसुद्धा तुरुंग परिसरात पोहोचले असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवलं जात आहे. याआधी सप्टेंबरमध्ये ताजपूर सेंट्रल जेलमध्ये दोन कैद्यांमध्ये वाद झाला होता. त्यावेळी एका कैद्यानं काटेरी चमच्यानं हल्ला केला होता. यामुळे दुसऱ्या कैद्याच्या डोक्यात गंभीर दुखापत झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.