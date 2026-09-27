विद्यार्थिनीवर कथित अत्याचाराचा मेसेज व्हायरल; विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात केली तोडफोड, राष्ट्रीय महामार्गही रोखून धरला

पंजाबमधील फगवाडा येथील लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) मध्ये एका विद्यार्थिनीवर कथित बलात्कार झाल्याचा मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी रात्रीपासून आंदोलन सुरू केलं आहे. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात तोडफोड केली. तसेच पुन्हा चंदीगड-अमृतसर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला..मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्री सुमारे दोन वाजता मोठ्या संख्येने विद्यार्थी विद्यापीठाच्या परिसरात जमा झाले. सुरुवातीला त्यांनी निषेध करत आंदोलन सुरू केलं. मात्र, काही वेळातच परिस्थिती चिघळली. विद्यापीठ परिसरात तोडफोड करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. गर्ल्स हॉस्टेलजवळून या आंदोलनाला सुरुवात झाली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका मेसेजमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप उसळला..Ahmedabad Viral Video : “अरे जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है” म्हणताच प्राध्यापक भडकले; विद्यार्थ्याची स्टेजवरच धरली गचांडी, VIDEO VIRAL .गोंधळ वाढल्यानंतर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी विद्यापीठाच्या मुख्य गेटबाहेर जमले. यावेळी गेटचीही तोडफोड करण्यात आली. त्यानंतर आंदोलक चंदीगड-अमृतसर राष्ट्रीय महामार्गावर पोहोचले. विद्यार्थ्यांनी तिथे ठिय्या देत महामार्ग बंद केला. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी या मार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम झाला. घटनेची माहिती मिळताच कपूरथळाचे एसपी गौरव तूर रात्री घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला..Aditya Thackeray Shares Student Video : कोल्हापुरातील विद्यार्थ्याचा व्हिडिओ आदित्य ठाकरेंकडून शेअर; फडणवीसांना थेट सवाल, उद्धव ठाकरेंशीही फोनवरून चर्चा.दरम्यान, व्हायरल झालेल्या मेसेजमध्ये विद्यापीठाबाहेरील एका व्यक्तीने विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी अद्याप अशा कोणत्याही घटनेची पुष्टी केलेली नाही. त्यामुळे व्हायरल झालेला मेसेज नेमका कुठून आला आणि त्यातील दावा खरा आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थिनीबाबत प्रत्यक्षात काही घटना घडली होती की केवळ अफवेमुळे हा सगळा गोंधळ निर्माण झाला, हे स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.