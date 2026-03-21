Political Crisis in Punjab पंजाबमध्ये एका अधिकाऱ्याच्या आत्महत्या प्रकरणामुळे राजकीय उलथापालथ झाली आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर यांचा राजीनामा घेतला आहे. वेअरहाउस अधिकाऱ्याच्या आत्महत्या प्रकरणाचा मुद्दा तापला आहे. अधिकाऱ्याने मृत्यू आधी एक व्हिडीओ बनवला होता. या प्रकरणी मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर यांच्यावर आरोप होत होते. .मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भुल्लर यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं. मुख्यमंत्री मान यांनी अधिकाऱ्याच्या मृत्यूच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या तपासात आमदारांचा काही संबंध आहे का याचीही चौकशी केली जाईल. चौकशीतून जे समोर येईल त्यानुसार दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय..Pune समलैंगिक संबंधांना विरोध, २१ महिन्यात २ अल्पवयीनांची हत्या; २२ वर्षीय तरुणाला अटक.पंजाबच्या वेअरहाऊसमध्ये जिल्हा व्यवस्थापकाने आत्महत्या केली होती. आत्महत्येआधी एक व्हिडीओ रेकॉर्ड करत तो व्हायरल केला होता. यात मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करत काही लोक जबाबदार होते असं म्हटलं होतं. मंत्री लालजीत भुल्लर यांचंही नाव घेतलं होतं. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. विरोधकांकडून भुल्लर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती.