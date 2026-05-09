Punjab Sanjeev Arora ED Action: पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री संजीव अरोरा यांना अटक, ईडीचे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात छापे

चंदीगड येथील सरकारी निवासस्थानी आज सकाळी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा टाकल्यानंतर पंजाबचे कॅबिनेट मंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे ज्येष्ठ नेते संजीव अरोरा यांना अटक करण्यात आली आहे. अनेक तास चाललेल्या या कारवाईनंतर ईडीने मंत्री अरोरा यांना ताब्यात घेतले. ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून देणारी ठरली आहे..ईडीची ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा कायद्याचे उल्लंघन, जमिनीशी संबंधित प्रकरणे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीशी संबंधित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. छापेमारी केवळ चंदीगडपुरती मर्यादित न राहता लुधियाना, जालंधर, गुरुग्रामसह विविध शहरांमध्येही करण्यात आली. संजीव अरोरा यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि त्यांच्या कंपनीशी संबंधित काही कार्यालयांवरही ही कारवाई झाली..या घडामोडींनंतर आम आदमी पार्टीने केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर केंद्र सरकार आणि भाजपावर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला. गेल्या एका वर्षात ही तिसरी वेळ आहे की ईडी संजीव अरोरा यांच्या घरावर पोहोचली, परंतु अजूनही एजन्सीला काहीही मिळालेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंजाब ही गुरू आणि शहीदांची भूमी आहे, तिला दाबता येणार नाही. भाजपाकडून राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सींचा वापर केला जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला..आम आदमी पार्टीचे सांसद संजय सिंह यांनीही केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. ईडीला भाजपाचे 'सुपारी किलर' म्हणून संबोधित करताना त्यांनी म्हटले की, विपक्षी नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग होत आहे. काही दिवस कारवाई आणि बातम्यांचा सिलसिला चालेल, पण नंतर एजन्सी रिकाम्या हातांनी परत जाईल, असा विश्वास सिंह यांनी व्यक्त केला..पंजाब सरकारमधील मंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनीही ईडीची कारवाई पूर्णपणे राजकीय प्रेरित असल्याचे सांगितले. निवडणुकांपूर्वी भाजपा अशा प्रकारच्या कारवायांद्वारे विपक्षी नेत्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. पंजाब सरकारच्या नेत्यांना धमकावणे आणि प्रशासकीय कामकाज बिघडवणे हा यामागचा उद्देश असल्याचा आरोप चीमा यांनी केला.